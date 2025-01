Carlos Caszely a tres años de la muerte de su esposa: “Quiero irme a donde está ella”

Actualizado el 4 de Enero de 2025

“Todo lo hacíamos en conjunto (…) Ella fue la matriarca de la familia, ella la capitana de mi equipo, yo hoy no tengo capitana, no tengo matriarca”, expresó.

Compartir

Carlos Caszely estuvo invitado a Only Fama, donde se refirió al duelo que todavía mantiene tras la muerte de su esposa, María de los Ángeles Guerra, quien falleció en 2022 producto de un cáncer a la columna.

En su conversación con Francisca García-Huidobro, el ídolo del fútbol chileno reconoció que, luego de la partida de María de los Ángeles, “ha sido un camino pedregoso, por el barro, de incertidumbre, porque no puedo tomar decisiones”.

“Todo lo hacíamos en conjunto (…) Ella fue la matriarca de la familia, ella la capitana de mi equipo, yo hoy no tengo capitana, no tengo matriarca”, expresó.

Carlos Caszely reconoció que “soy feliz cuando mis nietos llegan a verme, pero más feliz soy cuando se van. Un par de horas que uno pasa con ellos, lo pasa bien, los hijos, con los nietos, con los amigos. Pero después uno vuelve al departamento y hay un eco”.

El ídolo indicó que sigue conversando con su esposa, detallando que “estoy medio loco. Le hablo. Le hablo al aire porque el aire es mi amigo, porque yo sé que el aire es amigo del viento, porque el viento llega hacia su estrella luminosa que ella dijo que iba a ser, para que llegue hasta ella y poder respirar un poquito más”, expresó.

“Hay amigos míos que me dicen algún día vas a soñar. Yo no sueño, no me acuerdo de algún sueño alguna vez. Y lo único que quiero es que algún día me diga ¿sabes qué? Estoy bien”, expresó.

En esta línea, Caszely sostuvo “ella está bien, ella está feliz, me quiero ir para allá, aquí estoy pagando contribución, estoy pagando AFP, estoy pagando TAG, entonces, me quiero ir, quiero irme a donde está ella”, pero que “después viene el recuerdo de los hijos, de los nietos y los amigos, digo, todavía no. Todavía no, un poquito más”.