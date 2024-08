VIDEO – Pedro Pascal compartió imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

5 de Agosto de 2024

La siguiente entrega de la serie protagonizada por el intérprete chileno y Bella Ramsey estará disponible en MAX.

La espera para la segunda temporada de The Last of Us se ha hecho eterna para muchos fanáticos, y Pedro Pascal aprovechó sus redes sociales para hacer un regalo a sus seguidores compartiendo algunas imágenes con un breve teaser que fue lanzado por MAX.

Esto, ya que la serie basada en el aclamado videojuego tuvo su debut en enero de 2023, y se espera que su segunda entrega recién llegue durante el primer semestre 2025.

En esta nueva temporada veremos los nuevos conflictos y desafíos que deberán enfrentar Joel y Ellie (Bella Ramsey), luego que en el final de la primera parte, el personaje de Pascal recatara a la joven de un mortal procedimiento, acabando con la posibilidad de crear una cura para la infección que está afectando al mundo.

Pedro Pascal adelanta imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

En el corto avance que compartió Pedro Pascal a través de su cuenta de Instagram, se ve a Joel conversando con el aún desconocido personaje de Catherine O’Hara.

En el diálogo, se escucha que la mujer le preguntará: “¿Le hiciste daño?”, una consulta que él rápidamente responderá con un: “No”.

Tras su escueta respuesta, ella lo presionará y le insistirá: “¿Y entonces qué? ¿Qué le hiciste?”. Momentos más tarde, se verá a Joel con lágrimas en su rostro diciendo: “La salvé.”

Pero esto no es todo, ya que la conversación en varias ocasiones es interrumpida por escenas que adelantan sorprendentes momentos que sucederán en la segunda temporada. Dentro de estas, se ve a Ellie gritando desde una camilla, luego se muestra a la joven disparando un rifle y escapando por un oscuro lugar.