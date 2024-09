VIDEO – Con Pedro Pascal a la cabeza: lanzan el primer tráiler de The Last of Us 2

26 de Septiembre de 2024

La nueva entrega de la serie aún no cuenta con fecha de estreno, pero desde MAX revelaron un estimado de cuándo será su lanzamiento.

Este jueves HBO y MAX estrenaron el esperado primer tráiler de The Last of Us 2, que llegará al streaming durante 2025.

Este sorprendente avance incluye imágenes inéditas de los nuevos conflictos y desafíos que deberán enfrentar Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Luego que en el final de la primera parte, el personaje del intérprete chileno rescatara a la joven de un mortal procedimiento, acabando con la posibilidad de crear una cura para la infección que está afectando al mundo.

Así es el primer tráiler oficial de The Last of Us 2

El primer teaser de The Last of Us 2 nos sitúa cinco años después de los acontecimientos vistos en la primera entrega, mostrando a Joel y Ellie viviendo intensos desafíos por separado, dejando en evidencia que el tiempo los ha alejado.

Con una duración de casi dos minutos, el tráiler tiene un tono más nostálgico que refleja como ha afectado este distanciamiento a sus protagonistas.

“No puedes sanar si no tienes el valor de decirlo en voz alta. Dilo en voz alta, sea lo que sea, no importa cuán malo sea”, se escucha decir al aún desconocido personaje de Catherine O’Hara.

Instantes más tarde, se muestra a Pedro Pascal aguantando las lágrimas tras una importante consulta: “¿Qué hiciste?”.

Además, se destaca la integración de nuevos personajes a la trama como el Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramírez como Manny, y el regreso de Gabriel Luna y Rutina Wesley como Tommy y Maria, respectivamente. Pero además se muestra por primera vez a Kaitlyn Dever como Abby, quien busca matar a Joel.

En cuanto a su lanzamiento, la segunda temporada de la serie aún no cuenta con fecha de estreno específica, pero se estima que llegará en algún momento del primer semestre del próximo año.