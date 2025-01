Qué dijo Pamela Díaz sobre la opción de que su hija Trinidad suba contenido en plataformas para adultos

Actualizado el 11 de Enero de 2025

En el estelar Podemos Hablar, Pamela Díaz se refirió a la opción de que Trinidad suba contenidos en plataformas para adultos.

La animadora e influencer Pamela Díaz dio a conocer lo que le dijo a su hija mayor, Trinidad Neira, respecto de las plataformas que venden contenido para adultos, y aseguró que “por supuesto” que le molestaría que se dedicara a esa actividad.

Así lo manifestó la conductora del Hay que Decirlo, de Canal 13, durante su paticipación en el estelar Podemos Hablar, de Chilevisión, que ahora anima Diana Bolocco.

En un momento Diana le preguntó a La Fiera si seguía manteniendo su postura sobre el tema, en el sentido de que para ella “las mujeres empoderadas no hacen este tipo de cosas”.

“Por supuesto que un OnlyFans me sale más fácil y gano $100 millones en un mes, pero tengo hijos“, había reflexionado Pamela en el programa que comparte con Nacho Gutiérrez.

Pamela Díaz y la opción de que Trinidad suba contenido a plataformas para adultos

La mamá de Trinidad Neira reafirmó sus dichos, y contó que la hija de una amiga le planteó a su madre que quería dejar de estudiar, porque iba a ganar más dinero subiendo contenido a estas plataformas.

Cuando Diana Bolocco le preguntó si le molestaría que su hija Trinidad quisiera hacer lo mismo, Pamela Díaz respondió que “por supuesto que sí. No lo puede hacer“.

“Bueno, ahora se fue de mi casa, lo puede hacer… pero no creo que lo haga“, añadió la conductora de televisión, quien recalcó que no le incomoda que su hija quiera transformarse en influencer, pero sí le molestaría que vendiera contenido erótico.

“Tampoco lo normalicemos tanto, como oh, voy a mostrar mis partes íntimas, me pagan 5 palos. Eso va a ser las primeras dos semanas… y tenemos la suerte de ser conocidas, no todo el mundo le puede ir tan bien”, concluyó.