VIDEO – Así fue el comentado ingreso de Fanny Cuevas a Palabra de Honor

Actualizado el 14 de Enero de 2025

La entrada de la ganadora de Mundos Opuestos 2 no dejó indiferente a nadie en el reformatorio.

Compartir

El capítulo de este lunes de Palabra de Honor estuvo marcado por el ingreso de Fanny Cuevas al reformatorio, el cual no estuvo exento de polémicas.

Aunque varios destacaron la llegada de la ganadora de Mundos Opuestos 2, otras no vieron con buenos ojos esta situación. De hecho el primer conflicto lo tuvo, efectivamente, con Faloon Larraguibel.

“A ella siempre le ha gustado ser la protagonista en todo, a mí también“, señaló Cuevas, por lo que no descartó que los roces entre ambas puedan reavivarse.

Mientras recorría la casa de Palabra de Honor junto a Félix Soumastre, Fanny Cuevas ironizó con que si Larraguibel “se cree la patrona”. Ahí cuestionó la actitud que tuvo con ella al saludarla. “Como que me hizo la desconocida“, indicó.

En ese momento, su compañero de encierro le advertirá: “Te vas a dar cuenta sola. Yo me he llevado lamentablemente sorpresas, ya no es la persona que conocimos nosotros“.

En las afueras del reformatorio, Faloon le contará a las otras reclutas de su grupo que conoce a Fanny desde la época de Yingo, pero desde hace años que no la veía. “Sí, me cae bien, pero nunca fue una relación tan estrecha. No la veo hace mucho tiempo“, aseveró.

En el adelanto del capítulo de este martes de Palabra de Honor, Fanny deja de manifiesto que esperaba un mejor recibimiento de Faloon. “Fue la única que no se acercó. Fue una sorpresa para mí“, dijo.