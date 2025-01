Catalina Pulido acusa a ex parejas: asegura que le deben $85 millones en pensión de alimentos

16 de Enero de 2025

A pesar de esto, solidarizó con la situación de Pablo Mackenna, aseverando que "en defensa de Pablo, yo sé que ha estado dura la cosa; pero bueno, puedes acercarte a los tribunales, dejar constancia".

Catalina Pulido sacó la voz para referirse a la situación que vive Javiera Díaz de Valdés, quien reveló que Pablo Mackenna tiene una deuda de pensión de alimentos por la hija de ambos, lo que fue reconocido por el propio escritor.

La actriz fue consultada por la denuncia hecha por su colega en Que te lo digo, lanzando una dura crítica a los llamados papitos corazón, aprovechando de contar sobre su situación personal y apuntando que los padres de sus hijos le quedaron debiendo $85 millones por pensión de alimentos.

“A mí nunca nadie me ha dado una pensión de alimentos. Tengo dos hijos con dos padres distintos y nunca nadie me dio ni un peso. Formalmente, por lo menos, jamás”, indicó Catalina Pulido.

En esta línea, argumentó que “¿Sabes lo que me pasa con los papitos corazón? Es que ellos pueden tener plata para carretear, para invitar no sé, a otra chiquilla a tomarse un copete, pero para los hijos no hay plata como dijo el señor (Mauricio) Israel. En cambio una, se tiene que hacer las lucas como sea”.

“Las mujeres siempre nos ingeniamos para hacernos las lucas, como sea. En cambio el hombre tiene una virtud de poder abortar en vida (…) A mí me quedaron debiendo $85 millones, con eso digo todo, pero ya, ya fue”, agregó.

