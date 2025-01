VIDEO – Previo a un nuevo desafío: la profunda reflexión de Mariana Derderian

29 de Enero de 2025

La actriz compartió una publicación revelando que se está preparando para una nueva aventura, y sus seguidores la llenaron de buenos comentarios.

Poco a poco, Mariana Derderian ha regresado a las redes sociales y, en esta ocasión, compartió una profunda reflexión antes de enfrentar un importante desafío.

Tras la trágica muerte de su hijo de seis años en un incendio ocurrido en mayo de 2024, la actriz ha mostrado una actitud optimista, compartiendo emotivas reflexiones con sus seguidores. Desde esa tragedia, Derderian ha retomado su vida pública y profesional de manera gradual, reapareciendo esporádicamente con potentes publicaciones.

La nueva reflexión de Mariana Derderian

En su cuenta de Instagram, Mariana Derderian publicó un video donde se le puede ver realizando ejercicios con argollas en medio de la naturaleza.

“Preparándome para una nueva aventura!! Un viaje distinto… Más para adentro que para afuera”, escribió la actriz junto al registro.

“Así he estado… Así me reconfiguro, así me permito morir y nacer muchas veces en esta sola vida donde solo tenemos pasaje de ida”, agregó reflexiva.

“No existen las vueltas… Por eso mismo cuídense y cuiden a los que aman”, concluyó diciendo el mensaje de Derderian, con el hashtag #QueValgaLaPena.

Aunque no entregó detalles de su nueva aventura, la publicación de la intérprete chilena rápidamente se llenó de comentarios en apoyo.

“Eres increíble”, “Admirable, me causas mucha alegría y ganas de vivir al máximo”, “Que valga la pena” y “Qué lección de vida dejas cada vez que escribes”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron sus seguidores.