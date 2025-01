VIDEO – “Yo les quiero hacer un regalo”: el emotivo mensaje de fin de año de Mariana Derderián

Actualizado el 2 de Enero de 2025

Mariana Derderián publicó un emotivo video en su Instagram para despedirse del 2024 y de paso entregar un especial “regalo” a sus seguidores, tras la trágica pérdida de su hijo Pedro, quien falleció en un incendio en su casa de Vitacura.

“Yo les quiero hacer un regalo y es un deseo para el 2025 porque me he sentido tan acompañada, tan apapachada, tan querida, tan contenida…les quiero regalar mi palabra que me salvó el 2024, pero creo que es una palabra que me tiene que acompañar el resto de la vida, que es esta: perspectiva”, indicó la actriz.

Mariana Derderián precisó que esta palabra “les va a ayudar cada vez que estén en una situación, en un problema. Todos cargamos mochilas, todos cargamos nuestra pena, a todos nos pasan cosas malas, y ninguna es peor que la otra, cada mochila con el peso que uno carga y con sus dolores. Se transformó en la palabra que me salvó, que hizo que me pudiera poner de pie y transformarme en un verdadero mono porfiado, porque combo que me da la vida, yo me paro y quiero que eso les pase a ustedes”.

“Es la forma de estar en un lugar mucho más luminoso, agradecido, feliz, porque tenemos la obligación de ser felices, es nuestro deber, es casi un acto de rebeldía, que la vida te pega un combo, bueno, tú te paras como mono porfiado, así le digo a mi hija y eso mismo les deseo a todos ustedes para este año”, sentenció.