VIDEO – “La adicción es una enfermedad”: el comentado discurso de Roberto Farías en los Premios Caleuche 2025

Actualizado el 31 de Enero de 2025

Tras ser galardonado, el intérprete aprovechó la ocasión para hacer un llamado a quienes luchan contra alguna adicción.

El actor Roberto Farías no pasó desapercibido en los Premios Caleuche 2025. Un momento en el que se robó las miradas fue su emotivo discurso tras consagrarse como Mejor Actor de Soporte en Teleseries por su papel en el remake de El Señor de la Querencia.

Mientras estaba en el escenario, el intérprete se mostró emocionado y protagonizó un emotivo relato en el que agradeció el reconocimiento, además de hacer mención a su pasado y su lucha contra la adicción.

El discurso de Roberto Farías en los Premios Caleuche 2025

“No sé si me queda de registro las buenas actuaciones que he tenido, lo que me queda son las cosas bonitas que he compartido con mis compañeros, me quedo con eso“, comenzó diciendo Roberto Farías tras recibir el premio Mejor Actor de Soporte en Teleseries.

En su discurso, el actor expresó: “No soy el mejor ni el peor de los que estamos acá, ojalá que vuelva a ganar el amor, la compasión, la empatía”, para luego citar a los Jaivas con la frase: “Para qué vivir tan separados”.

Al finalizar su intervención, Farías tomó un momento para recordar un episodio sensible de su vida: “Hace dos años pedí ayuda (…) La adicción es una enfermedad como para que terminen con el festín del jalero, el curaito, es una enfermedad”.

“Si alguien tiene problemas de adicción, de lo que sea, pidan ayuda, porque uno se siente solo, y no nos podemos seguir sintiendo solos”, manifestó el intérprete, haciendo un llamado a quienes están pasando por esta situación.

Finalmente, cerró su mensaje con un llamado a la unidad y al amor: “Hay buenas y malas personas con cualquier género, nadie está por sobre nadie, y unámonos, querámonos. Muchas gracias, los quiero mucho”.