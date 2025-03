VIDEO – Myriam Hernández por primera vez habla de su separación: “Tuve mucho dolor”

21 de Marzo de 2025

Myriam Hernández dejó en claro que "estoy muy bien y eso me gusta transmitírselo a muchas mujeres, para que puedan ver en mí algún ejemplo: se puede, sí se puede, estar tranquila y en paz”.

Myriam Hernández se refirió por primera vez a su polémica separación de Jorge Saint-Jean, con quien estuvo casada por 35 años, además de ser su manager durante toda su carrera musical.

La galardonada cantante nacional fue entrevistada por Martín Cárcamo en el programa La Alfombra, dónde explicó que “encontraba y encuentro que no es necesario hablar de mí porque hay muchas mujeres separadas que lo pasan mal también; entonces, ¿quién soy yo para hablar de mí y que lo mío sea lo más importante? Pero si le sirve a alguien: creo que uno se puede levantar”.

En esta línea, Myriam Hernández recalcó que “creo que estoy viviendo hoy día una frase que está tan dicha: tienes que aprender a estar feliz contigo misma. Hoy diría que estoy en uno de mis mejores momentos, me siento mucho más crecida, valiente, decidida. Me siento feliz con lo que la vida me ha dado porque todo tiene un porqué”.

Consultada sobre el proceso que está viviendo, la artista dejó en claro que no guarda rencor hacia su ahora ex pareja, expresando que “aprendes muchas cosas y no tengo tampoco rencor ni rabia. Tuve mucho dolor en un momento, y hoy tengo mucha paz y amor, por mis hijos primero que todo, por mi familia, por la gente y mis amigos cercanos”.

Además, reconoció que recibió ayuda terapéutica para poder superar el quiebre con el empresario, que se conoció en diciembre del año pasado, aseverando que “tengo ayuda profesional, no tengo miedo a decirlo; creo que se debe hacer”.