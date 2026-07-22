Kneecap viene a Chile: la banda que convirtió la polémica en manifiesto

El 21 de octubre próximo, Santiago recibirá al trío de hip hop de Belfast, uno de los fenómenos culturales más singulares de la música irlandesa reciente.

Kneecap, una de las bandas más provocadoras y comentadas de la escena musical actual llegará por primera vez a Chile para presentarse el próximo 21 de octubre en Club Chocolate. Con un sonido que mezcla hip hop, punk y electrónica, lo que más los distingue es su decisión de rapear buena parte de su repertorio en gaélico irlandés, una lengua hablada por apenas 80.000 personas, la mayoría en la República de Irlanda.

Formada en 2017, la banda ha hecho de esa elección lingüística una herramienta política, ya que cantar en irlandés en Irlanda del Norte es un gesto de reivindicación cultural frente a la herencia del colonialismo británico.

Integrado por Mo Chara, Móglaí Bap y DJ Próvaí, el grupo ha construido una trayectoria marcada por su irreverencia, energía en vivo y una mirada crítica sobre la realidad que los rodea. Su propuesta mezcla humor, protesta y experimentación sonora, convirtiéndolos en un fenómeno en Irlanda, el Reino Unido y Europa. En 2018 editaron el disco 3CAG, mientras que en 2024 sacaron Fine Art y en 2025 FENIAN, estos dos últimos llegando al número 1 del ranking musical irlandés.

El ascenso de Kneecap ha estado marcado por una serie de escándalos que la han puesto en el centro de la polémica en Inglaterra. El más grave involucró a Mo Chara (cuyo nombre en gaélico es Liam Óg Ó hAnnaidh), acusado bajo la Ley de Terrorismo del Reino Unido por, presuntamente, exhibir una bandera de Hezbolá durante un concierto en Londres en noviembre de 2024. Un tribunal de Londres determinó que el cargo se presentó después de vencido el plazo de seis meses establecido por la ley, por lo que desestimó la causa, en un fallo celebrado por la banda como una victoria.

A esto se sumaron otros episodios como la cancelación de su gira de otoño en Estados Unidos y la cancelación de un subsidio artístico en su momento en Inglaterra. Para sus seguidores, esta seguidilla de conflictos no ha sido más que la contracara de su activismo pro-palestino y su discurso republicano irlandés; para sus críticos, una legitimación de simbología asociada a grupos proscritos.

El debut de Kneecap en Chile, que se enmarca en el ciclo de StgoFusión (entradas en Puntoticket), será una oportunidad única para experimentar en vivo la intensidad de una banda que ha redefinido los límites del rap contemporáneo y que se ha posicionado como uno de los proyectos más originales de la escena global.

Paralelamente a la música, Kneecap dio el salto a la pantalla grande con una película semiautobiográfica homónima, dirigida por Rich Peppiatt y protagonizada por los propios integrantes de la banda junto a Michael Fassbender. El filme recibió nominaciones en seis categorías de los Premios BAFTA y fue seleccionada como la representante irlandesa a los Premios Óscar. También arrasó en los BAFTA con el galardón a Mejor Debut y dominó los British Independent Film Awards con siete premios, incluyendo mejor película.

Festival Canción Nacional reprograma su primera edición para abril de 2027

En tanto, el Festival Canción Nacional, que reunirá a Illapu, Inti-Illimani Histórico, Congreso y Quilapayún, se realizará el 3 de abril de 2027, en el Parque La Araucana de La Florida. Las cuatro agrupaciones fundamentales, cuyas composiciones han trascendido el paso del tiempo para convertirse en patrimonio vivo, volverán a encontrarse con el público en una celebración donde la música promete ser también memoria, identidad y futuro.

Entradas en Ticketplus.