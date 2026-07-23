Cajón del Maipo: los casos que originaron el proyecto que sanciona imprudencias que requieran operaciones de rescate

El proyecto responde a lo señalado por Carabineros y Socorro Andino, los que precisaron que el 40% de los llamados de auxilio en montaña en 2024 se debieron a desorientación por falta de mapas o equipamiento básico.

Uno de los episodios que marcó el paso del sistema frontal por el centro-norte del país fue el rescate de tres personas en el Cajón del Maipo, los que pasaron seis días en las Termas Valle de Colina, tras hacer caso omiso a la emergencia que se vivía, las nevazones y los llamados a evacuar el sector y llegaron al lugar para celebrar.

Esta situación volvió a poner en el tapete el proyecto de ley que sanciona las imprudencias en actividades como senderismo, montañismo y excursionismo que obliguen a operaciones de rescate, ya que se gastaron $100 millones en la búsqueda y extracción de El Chino y sus acompañantes.

La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Congreso Nacional, tras ser ingresado en 2025, y uno de sus impulsores, el diputado Cristian Araya (REP), explicó que apunta a “quienes realicen excursiones o trekking deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar accidentes. Si por producto de su negligencia se genera una operación de rescate, buscamos sancionarlo severamente”.

“Este proyecto de ley que presentamos hace 2 años hoy se encuentra en tramitación en en el Senado. Esperamos que pronto sea despachado y sea ley para evitar que situaciones como las ocurridas en el Cajón del Maipo vuelvan a ocurrir”, indicó el legislador.

El proyecto establece que, en caso que Carabineros, Bomberos, Socorro Andino u otro organismo deban concretar labores de búsqueda, rescate o salvamento por acciones temerarias o imprudentes, tendrán que presentar la denuncia correspondiente en el Juzgado de Policía Local y las multas por estas situaciones se ubican entre el 1 y 10 UTM, esto es, $690 mil.

Los casos que originaron el proyecto que sanciona rescates por imprudencias

El proyecto de ley fue ingresado en enero de 2025 en la Cámara de Diputados, luego que estamentos como Carabineros (GOPE) y Socorro Andino dieran cuenta de un explosivo aumento de operativos de rescate en cerros y parques nacionales, lo que significó un millonario desembolso de recursos para concretar estos operativos.

Según las instituciones, casi el 40% de los llamados de auxilio en montaña en 2024 se debieron a desorientación por falta de mapas o equipamiento básico.

Entre los casos más emblemáticos está el rescate de dos senderistas en el Cerro Providencia, en el invierno de 2024, quienes subieron al paraje de la Región Metropolitana sin la ropa adecuada, a pesar del anuncio de nevadas.

Los involucrados estuvieron dos días desaparecidos y en las labores de búsqueda se desplegaron helicópteros del Ejército y efectivos a pie, siendo rescatados con hipotermia.

Ese mismo 2024 se vivió una situación similar con un grupo de turistas extranjeros y nacionales se saltaron la zona de exclusión en el volcán Villarrica y desoyeron las advertencias de Senapred por actividad sísmica. En su ascenso fueron sorprendidos por un cambio repentino de las condiciones meteorológicas, quedando atrapados en la cumbre, y siendo evacuados en un operativo nocturno.

A esto se sumó el ingreso ilegal de excursionistas al Parque Nacional La Campaña, en la Región de Valparaíso, los que se perdieron en una zona de acantilados, por lo que tuvieron que ser rescatados por las autoridades competentes, con el consiguiente derroche de recursos logísticos.