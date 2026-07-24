Un mes histórico para Santiago: ¿Cuánta agua caída se ha registrado en julio y qué esperar para la próxima semana?

De acuerdo a los informes meteorológicos, en menos de una semana cayó más del doble de la lluvia normal de todo julio en Santiago.

El invierno en la Región Metropolitana (RM) comenzó con déficit de lluvia, lo cual cambió radicalmente durante la última semana, luego de una seguidilla de sistemas frontales que se han hecho sentir desde el jueves 16 de julio en Santiago, donde se han registrado precipitaciones históricas.

Además de las intensas lluvias, en la capital se registraron fuertes rachas de viento y tormentas eléctricas en algunos sectores, al igual que en otras regiones de la zona central.

Cuánta agua caída se ha registrado en Santiago durante julio

La Región Metropolitana ha tenido cifras históricas de precipitaciones. De acuerdo a Meteored, en solo 24 horas, Tobalaba acumuló 67,8 milímetros, mientras que Quinta Normal tuvo 67,2 mm, cuyos datos se posicionaron como los segundos más altos desde que existen mediciones en ambas estaciones, los cuales solamente son superados por eventos que sucedieron durante la década de 1980.

Entre el jueves 16 y el viernes 17, donde el evento se hizo sentir con mayor intensidad, en Tobalaba se acumuló más de 100 mm (el tercer registro más alto de su historia), un valor similar al que se alcanzó en Quinta Normal durante aquellas jornadas.

Los frentes de mal tiempo siguieron ingresando a la Región Metropolitana durante los días posteriores, con precipitaciones que se mantuvieron hasta el martes 21, tras un breve respiro que duró hasta el jueves en la tarde.

Entre el inicio del evento y el pasado martes, Quinta Normal acumuló 132,5 mm, cuya cifra se ubica entre las más altas para un mes de julio en los últimos años. Además, supera por bastante los 50,4 mm del promedio climatológico mensual. En total, hasta la fecha la estación acumula 159 mm, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)

¿Qué esperar de la lluvia durante las próximas semanas en Santiago?

De acuerdo a los pronósticos del tiempo para los próximos días, se prevén nuevas lluvias en la Región Metropolitana.

En Santiago, se proyecta que los chubascos caerán durante las primeras horas del sábado 25 y se extenderían por gran parte de la jornada. También se podrían registrar chubascos aislados durante el lunes 27.

Si bien aún no se tiene certeza sobre la intensidad de los próximos eventos, el citado medio medio menciona que las condiciones atmosféricas siguen siendo favorables para que las lluvias continúen desarrollándose en las siguientes semanas.