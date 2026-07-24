Ministro García y salida de exsubsecretario por test de drogas: “Esperaría que sus exámenes demuestren que no ha consumido”

La exautoridad anunció que se someterá a nuevos exámenes. Si bien García reconoció sus aptitudes para el cargo, defendió que el Gobierno fijó un estándar para estos casos y que ello debe cumplirse.

El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), salió a explicar este viernes la renuncia de quien fungía hasta ayer como subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez (IND).

En la noche del viernes, luego del escueto comunicado que dio a conocer su salida, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), anunció que ésta fue a raíz de un resultado positivo en el examen de drogas que por norma deben hacerse las autoridades.

“El Gobierno naturalmente en esto estableció un estándar y ese estándar es que cuando alguien está con una situación como esa (…) esa persona tiene que dejar el gobierno. Ese ha sido el estándar que se definió por parte del Presidente de la República desde antes incluso de que asumiéramos”, defendió esta mañana el ministro García en conversación con radio Duna.

Junto con ello, García recordó que un examen practicado a Rodríguez en abril dio negativo y el del mes siguiente arrojó positivo. “Naturalmente él ha afirmado con mucha fuerza de que no es consumidor, que nunca ha estado ligado al mundo de las drogas. A mí él me parece en su actuación una persona enteramente calificada para el cargo, en fin, pero naturalmente él va a tener que someterse, como él mismo lo ha señalado, a nuevos exámenes y probablemente con otros laboratorios”, añadió.

Así, García recalcó que el examen de pelo es uno de los más válidos científicamente y que “frente a la duda, es mejor hacernos cargo del estándar que hemos fijado”. También, en vista de la trayectoria de Rodríguez, acotó que “esperaría de que el resultado de sus exámenes finalmente sean negativos, en el sentido de que demuestren de que no ha consumido”.