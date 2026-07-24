“Es un error”: exsubsecretario de Hacienda niega consumo de drogas y anuncia nuevos exámenes

Dijo que buscará demostrar que cumple “con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, calificó como “un error” el resultado del test de drogas en el que arrojó positivo y anunció que se realizará nuevos exámenes.

Así lo señaló la exautoridad a través de una declaración pública que compartió en sus cuentas de redes sociales, en la que confirmó que, debido a lo ocurrido, efectivamente presentó su renuncia al presidente José Antonio Kast.

Sostuvo que “esta decisión se funda en que, tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad“.

A continuación, el exsubsecretario enfatizó que “no consumo drogas, y tengo la plena convicción de que ese segundo resultado es un error“.

Exsubsecretario anuncia nuevos exámenes de drogas

“Por lo mismo, me realizaré nuevos exámenes (de drogas) para despejar cualquier duda y demostrar, con total transparencia, que cumplo íntegramente con los estándares que el gobierno ha establecido para las autoridades del Estado en esta materia”, añadió.

Más adelante, Juan Pablo Rodríguez agradeció al presidente José Antonio Kast “por su liderazgo y por el honor de haberme permitido servir a Chile a su lado“.

Además, valoró el respaldo del ministro Quiroz , así como su “determinación para impulsar los cambios que nuestro país necesita. Al equipo del Ministerio de Hacienda, por su compromiso y vocación de servicio. Y a cada una de las personas con las que tuve la oportunidad de trabajar en el Gobierno, por su dedicación al objetivo compartido de hacer crecer a Chile”.

En la parte final de su declaración pública, el exsubsecretario manifestó que “me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más próspero, más seguro y con más oportunidades para todos”.