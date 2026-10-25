Actriz Magdalena Müller: “Estas personas venían a solucionar el desempleo y ha sido una mentira”

“Al debe de lo que ellos mismos prometieron. Nos quedan tres años que espero que no sean tan difíciles como se ven”, recalcó la artista.

La actriz Magdalena Müller se sumó a la ola de cuestionamientos surgidos de diversos sectores de la sociedad al manejo económico del Gobierno de José Antonio Kast, apuntando a las promesas de campaña que hasta ahora no se han cumplido.

En entrevista con La Cuarta, Müller planteó que “lo que está pasando con los recortes a la cultura me parece gravísimo. Me parece que además está malentendiendo algo fundamental”.

“Está comprobado que las crisis más grandes que existen hoy en nuestro país son de salud mental, la gente está quemada cerebralmente, fundida”, agregó.

La protagonista de teleseries como Isla Paraíso cuestionó que “la cultura es fundamental para eso, para la educación y el desarrollo humano, ¿y pensar que eso se puede hipotecar? ¿Cortar? Me parece ignorante”.

Magdalena Müller recalcó que “estas personas venían a solucionar el desempleo, que ha sido una mentira; venían a mejorar la economía, que tampoco ha sido así. Al debe de lo que ellos mismos prometieron. Nos quedan tres años que espero que no sean tan difíciles como se ven”.

Müller indicó que “hoy no puedo decir que estoy contenta a nivel político; pertenezco a la cultura. Podría decir que soy centro-izquierda. Finalmente lo que me interesa es el bien común, creo que es el equilibrio lo que más me gusta”.