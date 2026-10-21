Juan Manuel Pena Passaro, jurado de MasterChef: “Puedes ir a cualquier parte del mundo con cinco aliños básicos y haces cocina chilena”

El chef argentino conversó con EL DÍNAMO sobre su rol en el programa de TVN pero también alabó la gastronomía chilena y los productos que la hacen única en el mundo.

Para lo que fue el regreso de MasterChef Chile, TVN apostó por dos rostros ya conocidos como el francés Yann Yvin y la chilena Fernanda Fuentes, a quien se sumó el argentino Juan Manuel Pena Passaro.

Para muchos el trasandino era una figura completamente desconocida, pero lo cierto es que lo hemos visto en otros espacios como Parrilleros, Recomiendo Chile, Cocina Fusión y Conectados.

Desde hace un par de semanas que Pena Passaro está al aire en el programa culinario que se emite en el bloque prime y que con sus primeros episodios ya ha sido visto por más de 4,3 millones de personas, obteniendo peaks de rating sobre 525 mil personas por minuto.

TVN.

Para el chef argentino, según comentó en conversación con EL DÍNAMO, las grabaciones han sido “intensas, buenas, llenas de mucha adrenalina con respecto a la expectativa de los participantes, pero feliz”.

Juan Manuel Pena Passaro aseguró que cuando le ofrecieron el rol de jurado no hubo “un planteamiento, o sea, lo que vos ves es lo que yo soy. No hay algo como una postura ni un formato, básicamente”.

“Siempre le voy a dar mucha más importancia al sabor del plato que a la preparación en sí, en cuanto a si es lindo o no, ¿se entiende? Muchas veces hay platos que se ven muy lindos, pero cuando lo vas a probar, mmm… no. Yo voy más que nada por ese camino. Si el plato está rico, está sabroso y obviamente cumple técnicas de acuerdo a las evaluaciones, está perfecto”, precisó.

Más de dos décadas en Chile

Juan Manuel Pena Passaro lleva 22 años en Chile. En un principio vino por solo dos meses pero, según cuenta, “la vida hizo quedarme”. Fue desde entonces que comenzó a probar la gastronomía chilena de pueblos originarios en un inicio, también vivió en el sur y así pudo asistir a fiestas costumbristas. “Me fui enamorando de la cocina chilena. Bueno, y la vida hizo que me fuera quedando”, aseveró.

“A mí me pasa una cosa en particular, creo que a muchos de afuera también… Cuando uno está dentro como que no no ve lo lindo de las cosas o no se deja sorprender. Hay sabores muy particulares, Chile tiene una gastronomía muy, muy interesante, muy sabrosa y aromática con ciertos productos que no son muy habituales en Argentina, productos de mar principalmente”, explicó.

El primer plato de comida chilena que probó el chef trasandino fueron los porotos con riendas en La Fuente de Los Rodríguez, ubicada en La Vega Chica, local al que asiste hasta el día de hoy. “Ahí encontrarás la presencia más del comino, el cilantro -que era un producto que no estaba dentro de mis radares, porque no lo consumimos-, cierta calidad o o tipo de legumbres, entonces lo hace muy atractivo. Y bueno, como te dije recién, el tema del mar es algo que… En Argentina sí tenemos pescado, pero no en la misma cantidad y no en los mismos mariscos que acá”, comentó.

TVN.

A la hora de comparar la gastronomía chilena con la argentina, el jurado de MasterChef Chile detalló que “no hay una carencia de una y un beneficio de la otra. Hay un tema de diferenciación. Yo siempre creo lo mismo a la forma de aliñar la comida. Vos te podrías ir a cualquier parte del mundo con los cinco aliños básicos chilenos: el orégano, el comino, el cacho de cabra… Con todos esos aliños, cinco no más, vos podés hacer la cocina chilena en cualquier parte del mundo, con cualquier tipo de producto en el mundo, no necesitás hacerlo acá para que sea acá.

“Es más, es probable que las empanadas chilenas ni siquiera se estén haciendo con carne chilena. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que lo hace chileno es a la técnica y el aliño que se usa. Y ese aliño es completamente distinto al aliño argentino. Eh por eso te digo, no es ni bueno ni malo, o sea, es distinto. Y eso es lo que lo hace atractivo, por lo menos para mí, hay gente que probablemente no le guste”, aseveró.

La pizza argentina

Pena Passaro es el dueño de La Argentina Pizzería, un local que se encuentra ubicado en el Barrio Italia y que retrata de manera fiel el estilo de cocinar trasandino.

“Es una masa que se hace al molde, se hace en una pizzera. Tiene una una altura entre un centímetro y medio y dos, pero a diferencia de lo que la gente piensa que va a ser pesada, es completamente distinto. Es una masa muy aireada, que tiene que tener una crocancia en la base y después soportar ingredientes, en el caso del queso, desde los 400 g, más el resto de los ingredientes que le vas a poner. Y además es una pizza que si la comparás con la americana o la italiana, tiene muy pocos productos, pero tiene mucha cantidad de cada producto”, detalló.