El secreto de Raffaella, la pizzería chilena que se ubicó como una de las 100 mejores del mundo

Javier Gómez y Javier Lizama, socios y dueños de Raffaella, conversaron con EL DÍNAMO sobre el reconocimiento que recibieron con solo cuatro años de vida, destacando lo que los diferencia de la competencia y la responsabilidad de mantener y mejorar el servicio que ofrecen.

FOTO: FRANCISCO HURTADO.

Una conversación entre amigos que disfrutaban cocinar terminó convirtiéndose en lo que hoy es una de las mejores pizzerías del mundo: Raffaella.

Fue hace solo unas semanas cuando se confirmó que luego de haber sido elegida entre las mejores 15 de Latinoamérica, lograron ingresar al listado mundial en el puesto 70.

Todo comenzó hace cuatro años cuando Javier Gómez y Javier Lizama, dos ingenieros que fueron compañeros de universidad, decidieron emprender en el rubro gastronómico, apostando todo. “Nunca en mi vida pensé en tener un restaurant y ahora me dedico a esto a full“, reconoció Gómez, en conversación con EL DÍNAMO.

Según contó, fue Lizama quien “impulsó” la idea. Años atrás participó en una temporada de MasterChef Chile, lo que lo llevó a “incursionar mucho en el tema de la cocina”. Fue esa experiencia la que le abrió el mundo de la cocina y a entender los ingredientes.

Luego, en pandemia, comenzaron a reunirse con el objetivo de cocinar y disfrutar diversos tipos de comida.

“Javi estaba trabajando en Globe Italia, una importadora de productos italianos, entonces conocía muchos productos que yo no conocía”, declaró Gómez. “En una conversación, comiendo, me dijo: Me encantaría incursionar en esto. Yo le dije: Si un día emprendes, yo feliz voy contigo. De un día a otro empezamos a armarlo”, recordó sobre la génesis del proyecto que comenzó a tomar forma en 2022. Este próximo 24 de octubre, Raffaella cumple cuatro años de vida.

Estilo italiano y hospitalidad

Abrir una pizzería no era fácil, tomando en cuenta lo saturado que está el mercado con las grandes cadenas y las múltiples ofertas que existen de una de las comidas más populares en el país.

Consultados por el factor que los diferencia de la competencia, Javier Gómez destacó que “nosotros siempre nos aferramos a un estilo fiel italiano, buena receta con buenos productos. En nuestra carta, gran parte de los productos son italianos. Esa es la base: mantener la estructura napolitana real”.

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Pero no es lo único. Algo en lo que quisieron hacer hincapié, además del producto que ofrecen, es que “lo que nos ha caracterizado mucho el último tiempo, más que el restaurant o del producto en sí, es la hospitalidad“.

“Nos basamos mucho en que el servicio sea bueno. Las personas vuelven porque recuerdan que además de tener un buen plato de comida, pero si te atienden mal o tienes una mala experiencia, no van a volver. Pero puedes tener un producto bueno y un servicio excelente, ahí la gente va a volver“.

Reconocimiento

Con solo cuatro años de vida, este fue el segundo año que Raffaella fue destacada dentro de las mejores del mundo. En 2025 se ubicaron en el puesto 39 de Latinoamérica, pero fueron galardonados con el premio One To Watch.

“Este año no esperábamos estar entre los 15 mejores de Latinoamérica. (…) Una responsabilidad enorme, ahora hay que estar a la altura. Ahora la gente viene a probar la 70 mejor pizzería del mundo. Hay que estar siempre al mejor nivel, los productos del mejor nivel, tener todo lo que sale en la carta. Tenemos que estar orgullosos de estar ahí, pero con una responsabilidad de estar a la altura de lo que va a pedir el cliente ahora”, señaló.

FOTO: FRANCISCO HURTADO.

Javier Lizama destacó que si bien celebraron como correspondía el reconocimiento, una vez que regresaron asumieron esta “responsabiliad” y la “presión de mantener el ranking y mejorarlo”.

“Queremos seguir mejorando y creciendo en todos los ámbitos. Tenemos buen ranking y no queremos bajar”, agregó.

Objetivos a futuro

Tal y como se mencionó, para los socios y dueños de Raffaella ahora los objetivos a futuro son seguir creciendo y mantener el nivel.

Para lo que resta del año buscan “operativizar bien el restaurant, que funcione lo mejor posible, que no dependa de nosotros estar acá, que funcione bien siempre. Empezar a responsabilizar a los jefes de cada una de las áreas. Esto es un negocio donde si estás tú, funciona mejor, pero la idea es evitar eso”.

“El próximo año tenemos claro qué queremos mirar para crecer. La idea es generar los proyectos y empezar a hacer un análisis de los casos de negocios que nos permitan identificar hacia dónde queremos crecer y qué queremos hacer”, agregaron.

Raffaella Cucina Napoletana

Ntra. Sra. del Rosario 21, Las Condes, Región Metropolitana.

Precio promedio por persona: $15.000-$30.000.

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