Alice Walton revalida su título como la mujer más rica de EE.UU.

La empresaria Alice Walton vuelve a liderar el ranking Forbes como la mujer más rica de EE. UU., marcando presencia en 11 de los últimos 12 años.

Como cada año la revista estadounidense de negocios y finanzas, Forbes, publicó el ranking de los 400 empresarios más ricos de Estados Unidos. En esta oportunidad y por cuarto año consecutivo Alice Walton, la empresaria y accionista de la cadena Walmart encabeza nuevamente la lista de las mujeres más ricas del país, consolidándose como una de las figuras más influyentes del sector minorista a nivel mundial.

Walton, de 76 años, ostenta una fortuna estimada en 118.000 millones de dólares, cifra que con respecto a 2025 habría aumentado cerca de unos 12.000 millones. Lo anterior se atribuye principalmente a la subida de más del 10% que han tenido las acciones de la compañía, durante el último año.

De esta forma, una de las principales herederas de Sam Walton, fundador de la cadena Walmart, se posiciona en el puesto número 13 del ranking general de Estados Unidos, listado que continúa liderado por Elon Musk y Jeff Bezos.

Aunque la mayor parte de su patrimonio proviene de sus acciones en la compañía fundada por su padre en 1962, Alice no ha mantenido un rol operativo directo en los últimos años. En su lugar, ha enfocado sus esfuerzos en la filantropía y la educación, destacando el anuncio de una nueva universidad especializada en disciplinas STEM, cuya apertura está prevista para 2029.

La heredera que buscó su propio camino

Alice es la menor de los cuatro hijos del matrimonio entre Sam y Helen Walton. A diferencia de sus hermanos —Rob, ex-presidente del consejo de administración, y Jim, enfocado en la gestión ejecutiva y bancaria—, ella optó por un perfil más distante del día a día operativo de la firma familiar, mientras que el tercer hermano, John, (el segundo de la familia), falleció en 2005 a los 58 años en un accidente aéreo.

En lugar de seguir la ruta corporativa tradicional, Alice decidió emprender, fundando a sus 39 años su empresa Llama Group. Esta era una banca de inversión de la que fue presidenta y consejera delegada, liderando con éxito hasta su cierre en década de los 90´s.

Actualmente, Alice y sus hermanos poseen cerca del 47% de la compañía fundada por su padre, convirtiéndose en los principales accionistas de la firma.