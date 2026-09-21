Pablo Larraín apunta contra el Gobierno por reacción oficial tras muerte de Patricio Guzmán

Uno de los mayores cuestionamientos responde a la decisión de La Moneda de no decretar duelo nacional por la muerte del premiado documentalista.

AGENCIA UNO

El cineasta Pablo Larraín aprovechó la conferencia de prensa del Festival de San Sebastián para cuestionar al Gobierno de José Antonio Kast por su reacción tras la muerte del reconocido documentalista Patricio Guzmán.

Al respecto, el director de cine aseveró que “el Gobierno y el Estado de Chile decidieron ignorar totalmente su figura, su muerte, su obra, diciendo absolutamente nada y revelando no solo la desidia y el desprecio, sino que la infinita ignorancia de aquellos que nos gobiernan”.

A esto se suma la crítica por no decretar duelo nacional por el fallecimiento de Patricio Guzmán, como lo dejó ver el diputado Ignacio Achurra.

“El reconocimiento del Estado a uno de sus grandes creadores no debiera depender de la afinidad política con su obra. Patricio Guzmán ayudó a conservar la memoria de Chile y convirtió esa memoria en patrimonio universal. Su trayectoria ameritaba, sin duda, la declaración de duelo oficial”, indicó en una columna enviada a radio Biobío.

Tras conocerse la muerte de Guzmán, el Ministerio de Culturas le dedicó un posteo en Ver esta publicación en Instagram : “Lamentamos profundamente la partida de Patricio Guzmán, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2023, figura fundamental del cine y la cultura nacional”.

“A través de su obra, construyó un legado que trascendió nuestras fronteras y que seguirá dialogando con las nuevas generaciones”, agregó.

Por su parte, el ministro Francisco Undurraga declaró al momento de conocer la noticia que “indudablemente Patricio Guzmán fue un gran director. Me sorprende con la noticia, no había sido informado”.