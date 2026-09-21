Conciertos gratis en el Cerro San Cristóbal: cómo conseguir entradas para Sesiones 60

El ciclo contempla seis jornadas musicales entre septiembre y diciembre, con artistas nacionales de distintos géneros.

Este sábado 26 de septiembre comenzará Sesiones 60, un ciclo de conciertos que conmemorará las seis décadas de la Casa de la Cultura Anáhuac, ubicada en el Cerro San Cristóbal.

La iniciativa contempla una serie de presentaciones de artistas nacionales de distintos estilos musicales, que se extenderán hasta el 26 de diciembre.

Conciertos gratis en el Cerro San Cristóbal

“¡Llega Sesiones 60 para celebrar el aniversario de nuestra Casa Anáhuac! Hasta fin de año disfrutaremos de grandes conciertos de música chilena para celebrar junto a ustedes los 60 años de este importante espacio cultural del pulmón verde de Santiago”, compartió Parquemet en sus redes sociales.

Según reveló The Clinic, la jornada inaugural estará a cargo de Pedro Piedra, quien se presentará desde las 18:00 horas, antecedido por Salares & Fhu Man Clan. El 17 de octubre será el turno de Liricistas y Tiro de Gracia, con Antunewen como agrupación invitada, mientras que el 31 de octubre se presentarán Soulfia y Shirel, luego de Chakana Soundsystem.

En noviembre, en tanto, habrá una fecha familiar con Pulentos y Pulguitas el día 7 y un show de Cristóbal Briceño, acompañado por Boris Reyes, el 28.

El ciclo finalizará el 26 de diciembre con Denisse Malebrán, quien será precedida por Piedraluz. Para cada concierto se realizarán concursos durante los días previos para acceder a entradas gratuitas.

Además, las primeras 500 personas que ingresen a la plataforma habilitada para cada evento podrán conseguir una entrada doble.