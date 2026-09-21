Dónde operarán los 90 agentes antievasión en el transporte público

La medida busca fomentar el pago del pasaje, reducir la evasión y evaluar nuevas estrategias que puedan ser aplicadas en otros servicios.

El Ministerio de Transportes puso en marcha un plan piloto con 90 agentes antievasión que trabajarán en buses de Red Movilidad con el objetivo de incentivar el pago del pasaje.

La estrategia comenzará en el servicio 107, recorrido operado por STU que conecta 13 comunas de la Región Metropolitana, entre Peñalolén y Huechuraba, y que moviliza cerca de 13 mil pasajeros al día.

La elección del recorrido responde a su elevado nivel de evasión, que actualmente alcanza 62,7%, cifra que supera ampliamente el promedio de Red Movilidad, que llegó a 37,4% durante el primer semestre de 2026.

Los agentes se distribuirán en equipos de tres personas por bus y estarán encargados de resguardar los accesos delanteros y traseros, además de incentivar a los pasajeros a validar su pasaje antes de abordar.

Los equipos cubrirán 21 frecuencias diarias de lunes a viernes, principalmente durante los horarios punta, entre las 06:30 y las 08:30 horas y entre las 17:00 y las 20:00 horas.

“Pagar el pasaje es un deber, porque el sistema de transporte lo financiamos entre todos. La evasión afecta directamente la sostenibilidad del sistema y perjudica a quienes sí cumplen con su obligación. Con este piloto queremos probar una nueva herramienta, medir sus resultados y, si demuestra ser efectiva, evaluar su implementación en otros servicios”, señaló el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange.

El programa tendrá una duración inicial de 30 días y contempla una inversión cercana a los $100 millones. La meta es reducir la evasión del servicio 107 desde el actual 62,7% a un rango de entre 30% y 40%. Los agentes tendrán una función preventiva y no podrán cursar multas ni aplicar sanciones.

“En julio lanzamos el Modo Empleo y desde entonces hemos venido trabajando con distintos ministerios con el objetivo de generar más empleo. Este piloto lo habíamos conversado hace un tiempo con el biministro De Grange. Y lo relevante es que podría escalar hasta los 3.000 nuevos empleos, que son muy necesarios cuando tenemos casi 1 millón de chilenos desempleados”, señaló el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.