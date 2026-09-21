Nicolás Grau y recuperación económica: “Uno esperaría que el segundo semestre fuera mejor”

El ex titular de Hacienda aseveró que “lo que ha faltado acá con más fuerza es lo que uno llamaría política macroeconómica”.

AGENCIA UNO

Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, mantuvo sus cuestionamientos a la conducción económica de La Moneda y puntualizó que espera un cambio en sus políticas para intentar revertir las magras cifras en este segundo semestre.

En entrevista con radio Duna, Grau expresó que “lo que observo en materia más económica, y en particular en Chile, es que estamos en una situación muy distinta a la que pensábamos hace unos seis meses. Después uno puede discutir a qué se debe eso, las distintas responsabilidades que existen, pero creo que es importante reconocer eso como punto de partida de la conversación”.

Sobre la caída en las proyecciones de crecimiento que dejó ver el Banco Central en su Informe de Política Monetaria (Ipom) de septiembre, respecto a sus números de diciembre pasado, el ex secretario de Estado explicó “que pasaron por lo menos tres cosas importantes y algunas de ellas, por supuesto, no son atribuibles a la Administración actual”.

Estos aspectos son una caída en la oferta a principios de 2026, a lo que se sumó la guerra en Medio Oriente y su afectación en el precio de los combustibles, además de un retroceso en la inversión pública.

Ante esto, Nicolás Grau dejó en claro que “lo primero es que yo espero, de verdad, de muy buena fe, que estas cosas se vayan revirtiendo. Uno esperaría que el segundo semestre fuera mejor que el primero. ¿Cuán rápido va a ser esto? Es difícil de predecir. Lo que sí uno sabe es que hay cosas que se tienen a la mano y hay cosas que no se tienen a la mano. Por supuesto, en Chile no podemos hacer nada porque cambie el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Eso no está a nuestro alcance. Pero sí podemos hacer cosas, por ejemplo, en materia de inversión pública o tal vez algunos instrumentos que ayuden a fortalecer el empleo”.

Junto con ello, el ex titular de Hacienda aseveró que “lo que ha faltado acá con más fuerza es lo que uno llamaría política macroeconómica. Que es cómo uno logra que un país abierto, expuesto al mundo, que eso es correcto que así sea, pero tiene momentos buenos y momentos malos. Cómo un país de esa naturaleza tiene una política macroeconómica que permite que cuando existe un choque externo el impacto que eso tiene en la economía sea el menor posible. Esas son las tareas fundamentales de la macroeconomía, lo que uno dice técnicamente suavizar los ciclos”.