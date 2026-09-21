Río atmosférico con 200 mm de lluvia llega a Chile y precipitaciones volverían a Santiago

El sistema frontal comenzará a ingresar este martes y avanzará hacia la zona centro-sur, con precipitaciones que podrían extenderse hasta el fin de semana.

Un nuevo sistema frontal llegará a Chile este martes 22 de septiembre, acompañado de un río atmosférico categoría 4, clasificado dentro de una escala de intensidad extrema.

El fenómeno se producirá pocos días después de las precipitaciones registradas durante Fiestas Patrias y podría dejar acumulados superiores a 200 milímetros en algunos sectores del centro-sur del país.

Río atmosférico con 200 mm de lluvia llega a Chile

Según las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las primeras precipitaciones se concentrarán durante este martes en Los Ríos, Los Lagos y Aysén, con montos cercanos a los 30 milímetros en sectores próximos a Valdivia, Ancud y Chaitén.

El escenario se intensificará durante el miércoles 23, cuando el sistema avance hacia La Araucanía, Biobío, Ñuble y Maule, donde algunas zonas podrían registrar más de 80 milímetros en 24 horas.

Las lluvias más intensas se mantendrían al menos hasta el jueves 24, mientras que el viernes podrían registrarse nuevas precipitaciones asociadas al desarrollo de un centro de baja presión frente al sur del país.

La presencia de una isoterma cero elevada genera especial atención, debido a que una mayor cantidad de agua podría caer como lluvia en sectores cordilleranos, incrementando los caudales y el riesgo de crecidas y desbordes.

Las lluvias previstas para Santiago

La Región Metropolitana también podría volver a recibir precipitaciones durante este episodio. De acuerdo con las últimas proyecciones del ECMWF, el escenario podría cambiar a partir del jueves 24, cuando un nuevo sistema frontal avance hacia la zona central y genere condiciones de inestabilidad en Santiago.

El fenómeno tendría potencial para dejar chubascos en la capital, con mayor intensidad en sectores cordilleranos y precipitaciones que también podrían alcanzar zonas del valle.

De esta manera, las lluvias no se alejarían completamente de Santiago durante el inicio de la primavera astronómica. Mientras el sistema frontal avanza por el centro-sur, la Región Metropolitana podría registrar nuevas precipitaciones, aunque el pronóstico continúa sujeto a modificaciones en los próximos días debido a la evolución del sistema.