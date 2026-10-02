Por primera vez en 120 años: Corte de Apelaciones de Valdivia es integrada solo por mujeres

El hecho constituye un hito en el proceso de transformación progresiva de la composición de los tribunales de justicia desde su creación en 1906.

Con un gran orgullo el sitio web del Poder Judicial dio a conocer la conformación de la Corte de Apelaciones de Valdivia que en más de un centenar de años, por primera vez en su historia logra un plantel completamente confirmado por mujeres.

Se trata de cuatro ministras titulares, una de ellas suplente y dos fiscalas judiciales- dada las ausencias por motivos legales de los ministros Samuel Muñoz Weisz y Juan Ignacio Correa Rosado.

En la historia del país quedarán los nombre de la ministra Karina Ormeño Soto, como presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia, así como también de las ministras María Soledad Piñero Fuenzalida, Marcela Araya Novoa y María Inés Lausen Montt, además de la ministra subrogante nge Muller Méndez y las fiscales judiciales Paola Oltra Schüler y Soledad Orellana Pinto.

De acuerdo al sitio web del Poder Judicial, la actual presidenta del tribunal de alzada, Karina Ormeño Soto, décima mujer nombrada en el cargo de ministra, “este hecho constituye un hito en la evolución de la participación de las mujeres en los distintos niveles de la judicatura y se produce en el año en que el tribunal de alzada Valdiviano conmemora 120 años de historia al servicio de la comunidad”.

El hecho marca un precedente en relación a la evolución que han presentado los tribunales de justicia, en donde se ha demostrado una mayor participación femenina a través del tiempo tanto en la judicatura de primera instancia como en los tribunales superiores.

Y aunque lo anterior genera alegría en la institución, a nivel general todavía existe una amplia brecha de género. En base a estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), la disminución de la brecha se ha efectuado principalmente y de forma paulatina en las Cortes de Apelaciones que en la Corte Suprema.

En tanto en las 27 Cortes de Apelaciones a nivel nacional la situación ha sido un poco más alentadora ya que la brecha se ha reducido a casi un 6% menos de ministras que de ministros, siendo Carmen Podlech Michaud la primera mujer en asumir como ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, en el año 1979.







