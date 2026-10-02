Republicanos denuncian ante Fiscalía agresiones a estudiantes de la UC durante marcha de la Confech

Cinco diputados del Partido Republicano presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para solicitar que se investigue a quienes resulten responsables de las agresiones sufridas por estudiantes de la Universidad Católica (UC) durante la marcha convocada por la Confech el pasado 1 de octubre.

Según informó la casa de estudios, diez alumnos necesitaron atención médica y cuatro fueron trasladados al Hospital Clínico UC Christus.

Republicanos denuncian ante Fiscalía agresiones a estudiantes de la UC

La acción fue impulsada por Enrique Bassaletti, Paz Charpentier, Javiera Rodríguez, Sebastián Zamora y Macarena Santelices, luego de que integrantes del Movimiento Gremial y Solidaridad UC se manifestaran contra la movilización en las afueras de la Casa Central del plantel. En ese lugar, un grupo de personas los habría atacado con golpes y el lanzamiento de objetos.

Entre las diligencias solicitadas al Ministerio Público se encuentran la revisión de las cámaras de seguridad de la universidad, la recopilación de fotografías y registros audiovisuales difundidos en redes sociales, y la toma de declaraciones a los estudiantes afectados.

Además, los parlamentarios pidieron indagar una eventual utilización de bencina u otra sustancia inflamable durante los incidentes.

“A los cobardes que se esconden tras una capucha para agredir a otros jóvenes les decimos que cada vez que agredan y usen la violencia, vamos a estar acá denunciándolos”, señaló la diputada Macarena Santelices al referirse a la presentación judicial.

Por su parte, Javiera Rodríguez sostuvo que “la violencia no tiene justificación, no existe una provocación para que personas violentas ejerzan fuerza contra otras personas. Por eso, además de condenar la violencia, vamos a acudir a todas las instancias legales, judiciales, para terminar de una vez por todas con la violencia que existe en la educación superior y en todos los espacios”.