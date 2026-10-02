Presupuesto 2027: Magdalena Piñera desdramatiza recorte a Liceos Bicentenario

Desde el piñerismo se cuadraron con la decisión del Ejecutivo de reducir en 46% los recursos para el programa emblema del ex presidente.

AGENCIA UNO

La partida de Educación de la Ley de Presupuesto 2027 provocó controversia en el mundo político, luego que se conociera el fin del programa Yo Elijo mi PC y la reducción en 46% en el financiamiento para los Liceos Bicentenario.

Además de rebajar los recursos a uno de los programas emblemáticos impulsados por el ex presidente Sebastián Piñera, el Gobierno decidió no abrir nuevas convocatorias para ampliar la red que ya integran 420 establecimientos educacionales.

Ante esto, surgieron voces desde el oficialismo que cuestionaron la medida, como el diputado Sergio Bobadilla (UDI), integrante de la Comisión de Educación: “Entendemos que el país está pasando por una estrechez económica como también entendemos que hay que ordenar las cuentas, pero no puede ser a costa de la educación en nuestro país, como por ejemplo recortarle los recursos a una política pública tremendamente exitosa, como son los Liceos Bicentenario”.

Sin embargo, desde el piñerismo se cuadraron con la postura del Gobierno de reducir su financiamiento y no sumar nuevos planteles, como lo dejó ver Magdalena Piñera Morel, presidenta de la Fundación Piñera Morel.

“Ahora corresponde hacer acompañamiento para que mantengan y mejoren la educación de excelencia que entregan a mas de 300.000 jóvenes y sus familias que ven aquí una importante herramienta de movilidad social”, expresó a La Tercera.

Esta postura fue respaldada por el ex ministro Raúl Figueroa, quien fue parte del Comité Asesor de Vivan los Liceos Bicentenario, instancia creada para impulsar este tipo de establecimientos.

“Me parece una buena decisión optar por consolidar la red existente antes de seguir expandiendo (…) Esto es relevante si se considera que los últimos liceos que se incorporaron fueron bajo estándares diferentes respecto del proyecto original y requieren trabajo de coordinación y de acompañamiento mayor”, aseveró.