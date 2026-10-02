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Operativo nacional deja casi 600 detenidos en tres días: 84 tenían órdenes pendientes como prófugos

El procedimiento se desarrolló con participación de unidades especializadas y equipos de investigación policial en distintas regiones del país.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Carabineros registró 596 detenidos durante un operativo realizado entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en distintas regiones del país.

De acuerdo con el balance policial, 512 mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que 84 tenían la condición de prófugos de la justicia. Además, 25 personas fueron aprehendidas en flagrancia.

Operativo nacional deja casi 600 detenidos en tres días

El procedimiento contó con la participación de distintas unidades especializadas. La Sección de Investigación Policial (SIP) concretó 388 detenciones, seguida por el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), con 169; el OS9, con 52; y el OS7, con 37. Del total de detenidos, 492 eran hombres y 104 mujeres, mientras que 587 correspondían a adultos.

En cuanto a la distribución territorial, 100 de los detenidos residían en la Región Metropolitana y otros 496 fueron capturados en distintas regiones.

Respecto de la nacionalidad, Emol indicó que la mayoría eran chilenos, mientras que entre los extranjeros se contabilizaron 18 venezolanos, 11 bolivianos, nueve colombianos y cuatro peruanos.

Entre los delitos asociados a las personas detenidas figuran robos violentos, infracciones a la Ley 20.000 sobre drogas, ilícitos relacionados con vehículos, delitos sexuales y hechos vinculados a la Ley de Control de Armas.

Desde Carabineros señalaron que “el operativo forma parte del trabajo policial orientado a la ubicación y detención de personas requeridas por los tribunales y a la persecución de delitos”.

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