Mallplaza concreta compra por US$353 millones y amplía su presencia en cinco ciudades de Colombia

La operación incorpora cerca de 180 mil metros cuadrados arrendables al portafolio de la compañía chilena y eleva a 13 el número de centros comerciales que administra en ese mercado.

Mallplaza concretó la adquisición de ocho centros comerciales que operan bajo la marca Gran Plaza en Colombia, en una transacción valorizada en aproximadamente US$353 millones.

Con esta operación, la filial de centros comerciales de Grupo Falabella amplía su presencia en el mercado colombiano y se posiciona como el segundo operador de este rubro en el país.

La compra, anunciada inicialmente a fines de julio, se materializó luego de completar satisfactoriamente el proceso de due diligence y obtener la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Los activos pertenecían a Patrimonio Autónomo Pactia y permitirán a Mallplaza incorporar cerca de 180 mil metros cuadrados de superficie arrendable, además de ingresar a cinco nuevas ciudades.

Tras el cierre del acuerdo, la compañía alcanzará más de 460 mil metros cuadrados de superficie arrendable bruta (GLA) en Colombia, con un total de 13 centros comerciales en ese mercado. Según informó la empresa, se trata de una de las operaciones más relevantes de la industria colombiana, tanto por la cantidad de activos involucrados como por su superficie comercial.

Durante el último año, los ocho recintos registraron aproximadamente 57 millones de visitas y generaron ingresos operacionales netos por US$33,2 millones en los últimos 12 meses.

“Estamos muy contentos de anunciar el cierre exitoso de esta adquisición, un hito que marca un antes y un después para Mallplaza en Colombia. Este acuerdo no solo robustece nuestra posición como la principal plataforma de centros urbanos en la Región Andina, sino que también es una muestra de confianza hacia el modelo de negocio que hemos construido durante más de 35 años. Con la incorporación de estos activos, alcanzamos 13 centros urbanos en Colombia, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el crecimiento y desarrollo de este país”, señaló Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.