Gobierno defiende fin de Yo Elijo mi PC: “No tiene efecto relevante en el aprendizaje”

“El programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo y es un programa que ha estado mal evaluado”, argumentó Máximo Pavez.

AGENCIA UNO

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, defendió la postura del Gobierno de eliminar de la partida de Educación, en la Ley de Presupuesto 2027, el programa Yo Elijo mi PC, que entregaba computadores a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos.

Pavez respaldó lo expresado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseveró que la medida responde a que “uno va evaluando programas, aquí se han evaluado más de 600 programas (…) Históricamente se evalúan, muchos se encuentran con hallazgos, que tienen problemas, que no llegan a toda la población o que a lo mejor llegan a población muy pequeña”.

Durante el 2025, 96 mil estudiantes fueron beneficiados con un computador pro Yo Elijo mi PC, como parte de las Becas Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb).

Ante esta decisión, el subsecretario de Interior sostuvo que “queremos decir que el esfuerzo de nuestro Gobierno ha estado en poner los recursos donde mejor cumplan la finalidad, en este caso, de educar a nuestros niños”.

“Este esfuerzo significa también revisar con evidencia técnica cuáles son aquellos programas que han contribuido de una forma relativa o que no han contribuido a los fines educacionales para los cuales se han diseñado. El programa de becas TIC es un programa que ha estado en evaluación hace mucho tiempo y es un programa que ha estado mal evaluado, que es un programa que se ha verificado no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y que ha tenido problemas de implementación”, argumentó Pavez.

En esta línea, hizo alusión al informe de Contraloría que más de 9 mil computadores no fueron entregados entre 2015 a la fecha.

“El compromiso del Gobierno es revisar en qué se gastan los recursos. Y por lo tanto, aquellos programas que no han demostrado ser efectivos, que tienen una lógica que no contribuye a los criterios modernos de la educación, deben ser revisados”, aseguró.