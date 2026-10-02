¿Compró su primer camión? Conozca los trámites y seguros que necesita

Tu licencia, la revisión técnica y los seguros que complementan la póliza obligatoria también influyen en cómo arrancas. Revisa qué considerar en cada caso.

Firmar la compra de su primer camión es un paso que se celebra, porque marca el inicio de un proyecto propio sobre ruedas. Antes de cargar la primera entrega, hay un orden de trámites que debe conocer, y el punto de partida es el seguro obligatorio de camiones.

¿Por qué va primero y qué hace por usted? La respuesta tiene más que ver con las personas que con el vehículo.

Por qué el seguro va antes que cualquier otro papel

La ley exige esta póliza a todo vehículo motorizado que transite por vías públicas, y la municipalidad la pide como requisito para entregar el permiso de circulación. Es el primer eslabón de la cadena: sin seguro no hay permiso, y sin permiso su camión no puede circular de forma legal.

Hay un detalle que muchos pasan por alto al estrenarse como dueños: la póliza queda asociada al vehículo y no a la persona. Por eso la protección se mantiene independiente de quien lo maneje.

¿A quiénes resguarda el seguro?

El seguro financia gastos médicos e indemniza por incapacidad o fallecimiento, y su alcance llega a distintas personas según la situación:

Quien va al volante, ya seas usted o un conductor que trabaje para usted, recibe atención si resulta lesionado.

La persona que le ayuda con la carga y viaja con usted en la cabina queda cubierta durante el trayecto.

Quienes están fuera del camión, como alguien que cruza frente a la bodega de un cliente, cuentan también con respaldo si el vehículo los alcanza.

Lo que queda fuera y cómo complementarlo

Como su foco está puesto en las personas, la póliza no paga reparaciones de su camión, del vehículo con el que choca ni de un portón o muro que golpee al retroceder. Tampoco responde por la mercadería que transporta, algo clave si trabaja con cargas de terceros.

Para esos riesgos existen seguros voluntarios de daños propios, de responsabilidad civil y de carga, que puedes sumar según tu trabajo. ¿Los necesita todos? No siempre, ya que depende de lo que transporta, de las rutas que recorre y de lo que piden sus clientes.

¿Cómo se conecta con su primer permiso de circulación?

Cuando el camión es nuevo, la municipalidad le pedirá un grupo de documentos que conviene reunir con calma:

La factura de compra, que acredita que el vehículo es suyo.

La inscripción en el Registro Civil, que deja el vehículo registrado a su nombre.

El certificado de homologación, que en esta primera ocasión se presenta en lugar de la revisión técnica.

El certificado del SOAP camiones, con una vigencia que cubra todo el período del permiso.

Su licencia y la revisión técnica también cuentan

Tener el camión en regla sirve de poco si su licencia no corresponde. Para uun camión de carga con peso bruto superior a 3.500 kilos se exige licencia profesional A4, o A5 si el equipo es articulado. Obtenerla requiere 20 años cumplidos, dos años con clase B y un curso en una escuela reconocida.

En cuanto a la revisión técnica, los vehículos con capacidad de carga sobre 1.750 kilos deben aprobarla cada seis meses, igual que sus remolques. Anote esas fechas junto a la renovación del permiso, que para su camión llega cada septiembre, y así ningún vencimiento lo frenará.

Detalles que le ahorran problemas en el día a día

Con los papeles listos, conviene sumar algunos hábitos desde la primera semana:

Revise que el certificado de la póliza muestre la patente correcta, porque un error de digitación puede complicarle en una fiscalización.

Si compró un camión usado, confirme antes de firmar la transferencia que no arrastre multas impagas ni permisos atrasados.

Comparta una copia de los documentos con el chofer que contrate, para que pueda presentarlos cada vez que se los soliciten.

Un comienzo ordenado para su negocio

Partir con cada trámite en su lugar le deja la cabeza libre para conseguir clientes y cumplir sus entregas. El seguro obligatorio de camiones es la base de ese orden y protege a las personas que se cruzan con su trabajo. Cuando llegue la próxima renovación, tenga listo su SOAP camiones y siga sumando viajes sin interrupciones.