Coté Terré, CEO de Water is Life: “La ayuda real requiere embarrarse los zapatos, escuchar a la gente”

La periodista, hoy CEO de la ONG Water is Life, habla sobre cómo la pandemia cambió sus planes en África en donde terminó encontrando un compromiso de vida. Años después, lidera una institución global que busca garantizar acceso al agua potable en comunidades vulnerables.

María José Terré es periodista. Por mucho tiempo lideró uno de los programas más recordados de la televisión chilena, 21 días, un docureality en el que vivía en primera persona diversas realidades sociales. Más tarde realizó otros proyectos audiovisuales, entre ellos un programa de viajes que terminó por cruzar su camino con Water is Life, una ONG de origen estadounidense que desde cinco años comenzó a liderar desde Kenia, África.

Hoy, Coté reconoce que fue la vida la que la llevó a liderar esta institución sin siquiera haberlo planeado. “Caí redondita” confiesa al relatar cómo un viaje proyectado para poco más de un mes, terminó transformando su vida y su carrera profesional.

Vocación social

— ¿Cuándo parte su interés por la filantropía?

— Siempre tuve una veta humanitaria muy marcada. Recién salida de la universidad, me fui a la India a trabajar con las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, y ahí supe que el servicio social era lo que le daba sentido a mi vida.

— ¿Cómo llegó a vivir y trabajar en África?

—Creo que era una especie de trampa de la vida y yo caí redondita (ríe). Fui porque estaba grabando el tráiler de un programa de viajes y pasé por Kenia, ya que un par de años antes había estado ahí para conocer lo que hacía Water is Life. Estar instalada allá me abrió los ojos, me di cuenta que ir tres semanas al año a repartir filtros de agua no marcaba una diferencia real en la calidad de vida de las personas si no te quedabas a supervisar y a acompañar el proceso. Por eso digo que caí redondita, porque yo fui a grabar por poco más de un mes y terminé quedándome a vivir cerca de cinco años allá.

—¿Qué aprendió de la vida en Kenia?

— Aprendí a derribar prejuicios. La gente suele mirar a África desde la ignorancia o la lástima, creyendo que solo hay carencias. La realidad es que ciudades como Nairobi tienen una vitalidad, una cultura y un desarrollo increíbles, pero la desigualdad es abismal. Vivir allí me enseñó que la ayuda no se hace desde un escritorio ni en un viaje de un par de semanas. La ayuda real requiere embarrarse los zapatos, escuchar a la gente y entender su día a día.

Water is Life

Water is Life es una ONG de origen estadounidense que Ken Surritte creó en 2007 luego de realizar un viaje a África donde vivió en primera persona el devastador impacto de ver el agua contaminada que consumen cientos de personas. En 2020 y tras quedar varada por la pandemia, María José comenzó a trabajar directamente con la institución, iniciando un camino que poco después se transformaría en un traspaso generacional del liderazgo.

Tras asumir la dirección, Coté sumó a su compañero de universidad y amigo, Renato Muñoz y juntos han continuado el legado de la organización entregando soluciones sostenibles e innovadoras que incluyen filtros de agua portátiles, infraestructura hídrica a largo plazo y educación comunitaria en higiene y saneamiento.

— Para quienes recién conocen la organización, ¿cómo nace Water is Life?

— Nace en 2007 en Oklahoma, Estados Unidos. Su fundador, Kent Surritte estaba en un hotel en Kenia esperando que se calentara el agua de la ducha y vio como litros y litros se iban por el desagüe, mientras afuera miles de personas no tenían un solo vaso de agua limpia. Ese fue su “aha moment” (momento de revelación), en donde comprendió que el agua es vida. Volvió a su país y comenzó a trabajar para llevar soluciones hídricas al mundo.

— ¿Y cómo conoció usted a Ken?

— Lo conocí en el año 2017 acá en Santiago, porque un amigo me dijo que venía este señor que trabajaba con agua en África. En ese minuto yo estaba grabando el programa Camioneros en Canal 13C y, como siempre me han movido las causas sociales, conversamos y Ken me invitó a Kenia ese mismo año. Le dije que era imposible por mi agenda de grabaciones, pero que lo acompañaría al año siguiente. En 2018 cumplí la promesa y fui a conocer la labor en terreno.

Posteriormente, en 2020, volví a grabar a Kenia para otro proyecto de televisión. En eso llega la pandemia, cierran los aeropuertos, todos los proyectos audiovisuales quedaron en pausa y me quedé atrapada en Kenia. Ahí empecé a involucrarme de lleno en la fundación y aproveché mi estancia allá para trabajar a tiempo completo.

— ¿Cómo lo hizo para vivir ese tiempo, porque el presupuesto que tenía era acotado?

— A medida que me involucraba más en esa realidad, le dije a Ken que, ya que estaba allá, podía quedarme a cargo de los proyectos, pero que no podía seguir como voluntaria a tiempo completo. Tenía que mantenerme de alguna manera, porque lo que iba a ser un viaje de un mes se terminó transformando en cinco años de vida allá.

— ¿En qué momento el fundador decide entregarles la posta?

— Después de un año de vernos trabajar en terreno. Ken ya estaba cansado porque a su edad, viajes de más de 30 horas no eran fáciles, además de otros problemas de salud familiares. Desde hacía unos meses se había ido Renato, mi mejor amigo de la universidad a trabajar conmigo y un día Ken nos invita a almorzar y nos dijo: “Chicos, yo hasta aquí llego. O se quedan ustedes con la organización y su legado, o la cierro”.

Con Renato nos miramos y no tuvimos ninguna duda. Habiendo sido testigos de cómo el agua potable transforma vidas de forma tan radical, era imposible decir que no. La causa termina atrapándote y ya no hay vuelta atrás.

Cobertura mundial y local

Actualmente, Water is Life desarrolla proyectos en países como Estados Unidos, Chile, Kenia y México. Entre sus iniciativas más recientes en Chile, destaca un operativo en la comuna de Peñaflor, donde entregaron sistemas de filtración de agua familiar para 200 familias del campamento Cerro La Virgen.

— Recientemente realizaron un operativo hídrico en la comuna de Peñaflor junto al cantante colombiano Blessd y al futbolista nacional Igor Lichnovsky. ¿En qué consistió esta iniciativa en terreno y qué realidad encontraron allá?

— Fue un operativo muy potente en el campamento Cerro La Virgen de Peñaflor, donde entregamos sistemas de filtración de agua familiar. Aunque muchos piensen que en Chile el problema del agua está resuelto, en los campamentos la gente no tiene conexión formal a la red de agua potable y depende del camión aljibe, almacenando el agua en tambores donde fácilmente se contamina. La iniciativa se dio gracias a la alianza de Water is Life con la Fundación Lichnovsky, —ya que Igor es originario de esa comuna— y al financiamiento directo de Blessd.

— Resulta muy difícil pensar que en pleno 2026 aún sigan existiendo estos problemas en Chile…

— En Chile existe una realidad invisible. Creemos que por estar en la ciudad todos tienen la tranquilidad de abrir una llave y tomar agua de forma segura, pero en los campamentos esa certeza no existe. Entregar estos filtros es asegurar que no se enfermen, aliviar el gasto familiar y devolverles la dignidad de contar con agua limpia para cocinar y beber en sus propios hogares.

— ¿Cómo se gestionan estas alianzas con figuras tan reconocidas para que no se queden solo en una acción puntual?

— El secreto está en exigir compromiso e involucramiento real. Cuando una figura pública se empapa de la realidad local, esa ayuda se transforma en un canal de visibilización indispensable para que estas comunidades no queden en el olvido.

— Uno de los mayores problemas en la ayuda humanitaria es que muchas iniciativas no perduran en el tiempo. ¿Cómo garantiza Water is Life que los proyectos no queden abandonados?

— Ese es el gran problema de la filantropía tradicional. Nuestra fórmula rompe con eso. No nos vamos luego de un par de semanas, nos involucramos a largo plazo y trabajamos codo a codo con la gente del lugar. Si las personas de la comunidad no participan activamente en la gestión y mantenimiento del recurso, el proyecto simplemente no es sustentable.

— Para terminar, ¿qué le diría a quien siente que su aporte es insignificante frente a problemas tan grandes?

— Que no hay ayuda pequeña. El verdadero impacto empieza por no ser indiferentes. Cuando ves la alegría de un niño que por primera vez en su vida toma agua limpia sin riesgo de enfermarse, entiendes que el agua es como si fuera oro. Salir de la zona de confort y aportar a que otros tengan lo básico transforma no solo a la comunidad, sino también tu propia perspectiva de la vida.