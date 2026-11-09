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A qué hora y en qué sectores volverá hoy la lluvia a Santiago: no se descartan tormentas eléctricas

A raíz de las precipitaciones, Senapred declaró una Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana ante la posibilidad de ocurrencia de aluviones.

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Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Pese al fin de semana con altas temperaturas, los pronósticos apuntan a que la lluvia volverá a Santiago este lunes 9 de noviembre, y no se descarta que esté acompañada de tormentas eléctricas.

De acuerdo con lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) las “precipitaciones normales a moderadas en corto período de tiempo” se deberán a una “baja segregada”.

Al respecto, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) emitió una “minuta técnica por peligro de remoción en masa”, en la cual se indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es “moderada” en precordillera y cordillera y “baja” en cordillera de la costa y valle.

Ante esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana, la que permanece vigente desde este lunes “y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

A qué hora y en qué sectores volvería la lluvia a Santiago

Según el pronóstico de la DMC, la lluvia se presentará en Santiago a partir de la noche de este lunes y hasta la madrugada del martes.

Después de las 22:00 a 23:00 empezaría a aparecer la probabilidad de entre lloviznas y chubascos“, apuntó al respecto el meteorólogo de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda.

El pronóstico estableció que en el valle de la Región Metropolitana llovería entre 5 y 15 milímetros, en tanto que para la precordillera se esperan entre 10 y 20 milímetros.

Para este lunes 9 de noviembre se espera un descenso en la temperatura máxima en Santiago, ya que se estima que los termómetros subirán hasta los 24 °C.

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