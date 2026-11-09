Adam y Karl

En estos tiempos de oquedad, habría que revisar si efectivamente Adam Smith sería un liberal puro, o si Karl Marx sería marxista. Quizás tengan más puntos de encuentro que de desencuentro, pero hay que tomarse el trabajo de leerlos y no de enarbolarlos como la bandera de la verdad.

Ni un lado ni otro. Y tampoco el centro, ese lugar tan complejo de interpretar porque es el ámbito de la duda intelectual que supone ser un espacio integrador, el que ha sido “inventado” para intentar dar respuesta a los fracasos anunciados y sucesivos de las oxidadas derechas e izquierdas, algo recurrente en una región con la eterna deuda en la educación; la salud; la nutrición; la infraestructura y la seguridad, es decir, los problemas de siempre nunca resueltos.

En estos tiempos de oquedad, habría que revisar si efectivamente Adam Smith sería un liberal puro, o si Karl Marx sería marxista. Quizás tengan más puntos de encuentro que de desencuentro, pero hay que tomarse el trabajo de leerlos y no de enarbolarlos como la bandera de la verdad.

“Allí dónde hay grandes patrimonios, hay también una gran desigualdad. Por un individuo muy rico ha de haber quinientos pobres y la opulencia de pocos supone la indigencia de muchos:::” Sí, la cita es auténtica y está reflejada en la parte II del capítulo 1,del libro V de La riqueza de las naciones, donde Smith explica por qué el gobierno civil existe en gran medida para proteger la propiedad.

La frase completa continúa: “…la afluencia de los ricos excita la indignación de los pobres, que a menudo, empujados por la necesidad y arrastrados por la envidia, invaden sus posesiones”. Aquí Smith no solo está describiendo la desigualdad, sino explicando desde donde surge la necesidad de que un poder superior proteja la propiedad de los ricos frente a los pobres.

Smith no es el ingenuo pensador que hace apología del mercado al que generalmente se lo cita en un espacio descontextualizado, sino que es mucho más consciente de que la desigualdad es la que genera fricción estructuraly que el Estado tiene un rol de contención de esa fricción, algo que tanto la derecha como la izquierda lo declaman a su conveniencia, quedándose cada uno con la mitad del relato que les conviene.

Smith, como todo pensador, tuvo y tiene enemigos. Desde el privilegio corporativo, pasando por los monopolios, hasta los gremios empresariales que fijan precios por decreto en lugar de hacerlo a través del libre intercambio.

Contra ese enemigo, la mano invisible del mercado es el arma que se presume precisa.

No hay contradicción en su idea basada en que el mercado es lo que libera al individuo y a la sociedad del privilegio “feudal”, aunque esa liberación genere una nueva forma de desigualdad que requiere su propia contención.

Smith vio las dos caras pero sus discípulos y fanáticos adoptan sólo una de ellas, y que representa parcialmente a la ideología pura, que se transforma en un ismo cuando el discípulo miope solo ve la mitad de lo que le conviene citar y convierte la idea en un dogma para la eternidad.

Sin embargo el Smith real es pragmático, ya que identifica un enemigo (el privilegio) y una consecuencia no resuelta (la desigualdad que el propio mercado produce). El “smithismo” borra la consecuencia y deja solo el arma de la libertad de mercado como eje del discurso.

En tal sentido, el mecanismo de Marx es idéntico al de Smith, solo que en espejo.

El “marxismo” que llega después, no reflexiona acerca de que el enemigo es la evolución hacia el capitalismo del Estado de bienestar, hacia la fábrica automatizada y la progresiva pérdida de empleo del obrero a manos de la robotización.

Ya no existe la fábrica de Manchester como eje de su teoría, pero ese “ismo” sigue intentando el dominio de la mente del proletariado con un relato diseñado para lo que ya no existe como tal.

Smith y Marx, leídos completos, no son opuestos sino que representan un mismo gesto intelectual aunque aplicado a enemigos distintos.

Ambos pragmáticos en su origen, y ambos convertidos en dogma por quienes prefieren la mitad cómoda del discurso a la incomodidad de hacerlo evolucionar hacia un pensamiento más integrador.

La ideología en estado puro es la que genera fanáticos y rebaños pero no es la que radica en el pensamiento de sus fundadores, sino en lo que queda de ella cuando se le extrae el pragmatismo. Y lo que queda entonces, sólo se resguarda y se recita como una cuestión de fe.

Y esa cuestión de fe que se transforma inevitablemente en experiencia religiosa, es la que promueve la división insalvable de una sociedad miope.

Una miopía que es producto de no defender la ilustración necesaria para entender, explicar y abordar la política como el arte de lo necesario.

Y lo necesario debe ser posible.