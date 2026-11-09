VIDEO – El mensaje del papa León XIV ante Javier Milei en Argentina: “La economía debe estar al servicio de las personas”

Durante su encuentro con autoridades argentinas, el pontífice llamó a poner a las personas en el centro de las decisiones económicas. También defendió la protección de la vida desde la concepción y pidió especial atención para quienes enfrentan enfermedades, dependencia o discapacidad.

El papa León XIV llamó a poner las necesidades de las personas por encima de los intereses económicos. “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, afirmó este domingo durante su intervención ante autoridades argentinas, en un acto que contó con la presencia del presidente Javier Milei.

El pontífice llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay. Una vez en la capital argentina, se reunió con Milei en la Casa Rosada. Más tarde, se trasladó al Palacio Libertad, donde encabezó un encuentro con representantes del Gobierno, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Durante su discurso, León XIV puso el foco en las dificultades que enfrentan distintos sectores de la población. Mencionó especialmente a las familias que viven con incertidumbre, a las personas que buscan empleo y a los adultos mayores que contribuyeron durante años al desarrollo del país.

“Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar”, expresó.

En ese contexto, el papa pidió que los beneficios del desarrollo económico lleguen también a quienes enfrentan mayores obstáculos. Por ello, instó a “que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades”.

El discurso de papa León XIV en Argentina: defensa de la vida y preocupación por la discapacidad

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la protección de la vida. León XIV sostuvo que la sociedad debe reconocer la dignidad de quienes aún no han nacido y resguardar su existencia “desde sus primeros instantes hasta su término natural”.

Esta postura coincide con el rechazo al aborto que ha manifestado el presidente Javier Milei.

Sin embargo, el pontífice también extendió su llamado a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad por motivos de salud. En particular, advirtió que “la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad”.

Sus declaraciones adquieren especial relevancia en medio de las dificultades que enfrenta el sector de la discapacidad en Argentina. La Iglesia católica del país había pedido anteriormente al Gobierno atender los problemas que afectan a este ámbito, golpeado por las medidas de ajuste fiscal impulsadas por la administración de Milei.