Encuesta Cadem: rebaja de penas y desempleo marcan el 68% de desaprobación a la labor de Kast

El 29% de los consultados dijo que aprueba la labor del mandatario, lo que representa un alza de tres punto respecto de la medición anterior.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad y el incremento del desempleo junto a la desaceleración del crecimiento son los factores que más explican que la desaprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast se situó en un 68% (-1pt), de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

Según el sondeo, el 29% de los consultados dijo que aprueba la labor del mandatario, lo que representa un alza de tres puntos respecto de la medición anterior.

En cuanto a las razones particulares para desaprobar la administración por parte del jefe de Estado, el 43% la atribuye a la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

En tanto, el 42% de quienes tomaron parte en la muestra la vincula con la caída del crecimiento y el aumento del desempleo.

Cadem y la gira de Kast

Respecto de la gira del Presidente José Antonio Kast por Europa, la encuesta Cadem reveló que el 86% supo o escuchó hablar de este viaje.

Entre los consultados, el 52% evaluó mal la travesía por España e Italia, mientras que un 40% consideró que estuvo bien.

Además, el sondeo mostró que los temas de actualidad que generan mayor interés son la economía y el empleo (73%, +11pts), seguido por el clima (66%, +3pts), la seguridad y la delincuencia (63%, +7pts) y los temas internacionales (57%, +9pts).

A la vez, el estudio reveló que las plataformas más usadas por los chilenos para informarse son WhatsApp (69%) e Instagram (64%), en tanto que la televisión abierta baja a 54% (-9pts) y la televisión pagada a 50% (-7pts).