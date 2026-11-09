Gestionan extradición desde Perú de presunto involucrado en el crimen del cabo Daniel Palma

El sujeto, identificado como Carlos Alexander Cortez Flores, permanece detenido en el recinto penitenciario de Huaral, en Lima.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Desde los tribunales se iniciaron los trámites para extraditar desde Perú a Carlos Alexander Cortez Flores, conocido como Carlitos Nike, acusado de presunta participación en el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma, ocurrido el 6 de abril de 2023.

De acuerdo con lo informado, la Policía de Investigaciones (PDI) localizó al sujeto al interior del recinto penitenciario de Huaral, en Lima.

El reporte de la policía civil indicó que el sujeto estaba privado de libertad bajo una identidad falsa, ya que en los registros peruanos figuraba como Anderson Abraham Ravenstein Betancourt.

Cómo se ubicó al involucrado en el crimen del cabo Daniel Palma

Según se precisó desde la PDI, el paradero del presunto involucrado en el crimen del cabo Daniel Palma se logró tras una serie de diligencias y coordinaciones internacionales.

En esa línea, a través de la Intertpol, la policía chilena les proporcionó a las autoridades peruanas antecedentes respecto de tres ciudadanos venezolanos detenidos en ese país que podrían estar utilizando identidades distintas a las registradas en Chile.

Con dicha información, la Policía Nacional de Perú concurrió hasta la cárcel de Huaral para tomar muestras de huellas dactilares a los internos.

Esta labor permitió ratificar que uno de los sujetos detenidos en ese penal correspondía efectivamente a Cortez Flores.

Una vez confirmada la información, en Chile se iniciaron las gestiones para conseguir su extradición, con el propósito de ponerlo a disposición de los tribunales por su eventual participación en el crimen del cabo Daniel Palma.

El carabinero, que se desempeñaba como motorista de la Patrulla de Acción Rápida de la 4ª Comisaría de Santiago Central, tenía 33 años y nueve años de servicio al momento de su asesinato.

Tras su fallecimiento, el general director de Carabineros lo ascendió póstumamente al grado de suboficial mayor.