Katusha Sol y el rescate de espacios públicos: “En Chile se hace placemaking, aunque no lo llamen así”

La académica y creadora del método “Placemaking” visitó Chile para participar en el seminario ConvergeUDD y explicó cómo las universidades pueden revivir espacios urbanos deteriorados conectando el aprendizaje con las necesidades reales de las comunidades.

¿Cómo se revive un espacio urbano que parece abandonado y hostil? Esa fue una de las preguntas centrales que abordó Katusha Sol, académica de la Universidad de Ámsterdam, durante su participación en la cuarta versión del seminario “ConvergeUDD: El futuro de la interdisciplina aplicada”, organizado por el Instituto de Innovación e Interdisciplina de la Universidad del Desarrollo (iCubo UDD) y ExploraTec UDD.

Tras su exposición —donde profundizó en el concepto de placemaking transdisciplinario, metodología que le valió el Premio Nacional de Educación 2023 en Países Bajos—, la socióloga conversó con Mujeres D sobre cómo esta herramienta busca fortalecer el vínculo entre universidades y comunidades para impulsar el desarrollo territorial desde la sala de clases. Su enfoque apuesta por el aprendizaje colaborativo y por sacar a los jóvenes del aula para convertirlos en verdaderos agentes de cambio durante su formación.

—Katusha, ¿en qué consiste exactamente el placemaking?

—Se trata de una metodología que elaboré en Países Bajos y que consiste en realizar intervenciones en espacios públicos. Lo llevé a cabo con alumnos de la Universidad de Ámsterdam de diferentes carreras, como antropología, sociología y ecología, quienes contribuyen desde su conocimiento para generar valor en múltiples dimensiones, especialmente en términos de interacción social y calidad de vida de quienes habitan esos lugares.

—¿Qué la motivó a crear este método?

—Estudié sociología y políticas internacionales. Cuando salí de la universidad, me puse a trabajar en proyectos bastante abstractos, pero en realidad quería involucrarme en algo más concreto, en cruce con otras disciplinas. Así llegué a desarrollar el placemaking.

—¿Por qué es importante que los estudiantes trabajen sobre lugares y problemáticas reales durante su formación universitaria?

—Porque permite acercarlos a desafíos contemporáneos, como el cambio climático o el envejecimiento de la población, desde situaciones concretas. A través del aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes integran conocimientos de distintas disciplinas e incorporan también los saberes de la comunidad, como la experiencia de vecinos, autoridades y usuarios de los espacios. Así, dejan de ser meros observadores para convertirse en participantes activos de la sociedad.

—¿Qué rol cumple esta metodología en la formación de los futuros profesionales? —Permite que las universidades se involucren activamente en las transformaciones sociales, conectando el aprendizaje académico con las necesidades y dinámicas de los territorios. Esta metodología ayuda a que los estudiantes comprendan la complejidad de los problemas reales, reconozcan distintas perspectivas y desarrollen herramientas para convertirse en agentes de cambio desde su etapa formativa.

—¿Cree que es posible replicar este modelo en Chile?

—¡Claro! En todos los lugares donde hay comunidades surgen desafíos e interrogantes. El método y la filosofía del placemaking son universales, ya que se basan en elementos que ya existen en un territorio determinado, por eso se puede aplicar en prácticamente cualquier parte. Lo desarrollamos en Kenia, por ejemplo, y fue mucho más fácil llevarlo a cabo que en Países Bajos, donde existen muchas más reglas y restricciones. En el caso de Chile, existen inquietudes sobre movilidad, cohesión social, salud y espacios verdes que nacen desde la propia comunidad o de organizaciones, así que efectivamente se puede hacer. Quizás ya está pasando acá, pero no lo llaman placemaking (ríe).

—¿Cómo se puede identificar, entonces, que se está aplicando este método?

—Lo primero es que exista una motivación clara, algo que la gente quiera cambiar, ya sea recuperar áreas verdes o erradicar problemas de consumo de drogas y alcohol. Lo realmente importante es contar con personas involucradas que tengan verdaderas ganas de transformar su entorno. A su vez, esa comunidad debe estar conectada con su ecosistema para que los cambios sean significativos. Y el ingrediente final es que exista la oportunidad de testear y experimentar sus ideas en el terreno.

—En Chile hay organizaciones que realizan un trabajo de restaurar espacios, como Fundación Mi Parque. ¿Conoce su labor?

—Sí, de hecho programé una reunión con ellos para entender un poco más cómo funciona la recuperación de espacios públicos en Chile y ver qué similitudes existen con el placemaking. En Ámsterdam el espacio público pertenece a la municipalidad, pero cuando es mixto (público y privado) requiere otro tipo de gestión e inversión.

—¿Quiénes son hoy los verdaderos agentes de cambio?

—Esperamos que los estudiantes se formen como agentes de cambio, pero necesitan todo tipo de respaldo para lograrlo. Para generar transformaciones reales, es indispensable que estén conectados con quienes tienen la capacidad de ejecutarlas y sostenerlas en el tiempo, como los gobiernos locales y las municipalidades, entre otros.

—Finalmente, usted suele abordar el concepto de wicked problems (problemas complejos). ¿A qué se refiere con esto?

—Son aquellos problemas persistentes que atraviesan diferentes campos y disciplinas. La crisis climática, por ejemplo, es un wicked problem, porque abordarla exige una mirada interdisciplinaria. Es imposible resolverla únicamente desde la ingeniería o desde la economía.