Elizalde respalda AC contra Rabat y asegura que “cometió al menos cuatro infracciones constitucionales y legales”

El exministro respaldó el libelo contra el titular de Justicia y enumeró cuatro presuntas infracciones legales y constitucionales relacionadas con las rebajas de condenas y la información entregada al Congreso.

El exministro del Interior, Segpres y Segegob, Álvaro Elizalde, manifestó su respaldo a la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señalando que existen fundamentos legales para impulsar el libelo y apuntó a cuatro actuaciones que, a su juicio, constituirían infracciones a la normativa vigente.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, Elizalde cuestionó las decisiones del titular de Justicia en medio de la polémica por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Aunque reconoció que todavía no conoce el contenido específico de la acusación, defendió su presentación.

“Es una acusación constitucional que a mi entender tiene fundamentos, a mi entender el ministro Rabat cometió infracciones legales y constitucionales, no tengo dudas al respecto”, afirmó.

Los cuestionamientos de Elizalde a Fernando Rabat para sostener AC

El exministro detalló cuatro aspectos de la actuación de Rabat que considera contrarios a la ley y la Constitución.

El primero apunta al presunto incumplimiento de una legislación aprobada en 2022. Según explicó, esa normativa excluye de ciertos beneficios a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

El segundo se relaciona con los beneficios otorgados a condenados por violaciones a los derechos humanos. Elizalde sostuvo que estas decisiones no habrían respetado las exigencias establecidas en los tratados internacionales suscritos por Chile.

La tercera objeción se centra en la posterior suspensión de las resoluciones. A juicio del exsecretario de Estado, esa medida vulneró la obligación de resolver los casos de manera expedita y el principio de inexcusabilidad.

“Cuando toma la decisión de suspender las decisiones, pasa a llevar la obligación legal de actuar de manera expedita y el principio de inexcusabilidad”, sostuvo.

El cuarto punto tiene relación con la información que el ministro entregó ante el Congreso Nacional. Elizalde acusó que Rabat expuso antecedentes incompletos sobre las resoluciones y los fundamentos jurídicos que utilizó para adoptar sus decisiones.

“Cuando él va al Congreso Nacional y le piden que dé cuenta de lo que hizo, el ministro entregó información parcial. Y miente”, afirmó.

Sobre este último aspecto, el exministro cuestionó que Rabat citara fallos judiciales favorables a su interpretación, pero omitiera otros antecedentes que también debían formar parte del análisis.

“Cita jurisprudencia parcial, hace mención de casos que solo favorecen su tesis. Entrega información parcial y no muestra todos los fallos. Acto seguido dice que estaba obligado porque había una jurisprudencia uniforme unívoca”, sentenció.