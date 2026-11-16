El segundo tiempo del Presupuesto: Quiroz llega al Senado con siete partidas por reponer

Con una ventaja estrecha en la Cámara Alta, el Ejecutivo apuesta a negociar Educación, con Yo Elijo Mi PC como punto central. También deberá contener críticas dentro del propio oficialismo para sacar adelante las otras seis partidas que fueron rechazadas por los diputados.

“Quedan más y las veremos en el Senado”, advirtió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al referirse a las inquietudes de los parlamentarios por el presupuesto de Educación. La frase anticipa lo que viene: la Ley de Presupuesto 2027 llega a la Cámara Alta con siete partidas rechazadas por los diputados, tras una sesión de más de 21 horas que terminó cerca de las 6:20 del viernes.

Cinco de esas partidas cayeron por empate o por un solo voto. Interior quedó 71 a 71 y Minería, 59 a 59 con ocho abstenciones. En Educación, la indicación con que el Ejecutivo buscaba reponer la partida fue rechazada por 72 votos contra 72. Mujer y Equidad de Género cayó por 58 a 59 y Culturas por 59 a 60.

A ellas se suman la Secretaría General de Gobierno, que reunió 44 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, y Ciencia, que llegó sin recursos desde la Comisión Mixta porque el Ejecutivo no presentó una indicación para reponerlos.

Desde la Cámara, tanto el oficialismo como la oposición explicaron que la mayoría de los rechazos busca que el Ejecutivo reevalúe las asignaciones, ya que el Congreso no puede aumentar los montos.

Los motivos varían según la cartera. En Interior, las críticas apuntaron a los recortes a Senapred, a la Subdere y al programa de tenencia responsable de animales, la llamada Ley Cholito. En Educación pesó el desfinanciamiento de “Yo elijo mi PC”, el recorte a los Liceos Bicentenario y el financiamiento de los Servicios Locales de Educación Pública, con el rechazo del PDG y de la oposición.

La partida de Minería fue cuestionada por las controversias en Codelco; Mujer, por los ajustes a programas de autonomía económica y el cierre de Prodemu; y Culturas, por una reducción de $49 mil millones (10,1%) y por indicaciones de parlamentarios republicanos que dejaron en $1.000 los recursos de seis entidades de memoria.

En la Segegob votaron en contra el PDG, el Partido Nacional Libertario y la oposición, y hubo críticas desde el oficialismo a la conducción comunicacional del Ejecutivo.

El Ejecutivo también perdió la autorización para endeudarse por hasta US$25.000 millones y un artículo que permitía iniciar obras sin esperar la toma de razón de Contraloría, norma que, según Quiroz, ya se había conversado retirar con la contralora Dorothy Pérez.

Con todo, la mayor parte del Presupuesto avanzó sin problemas: Salud fue aprobada por 82 votos contra 41 y Seguridad Pública por 112 a favor y cuatro en contra. Tras el despacho, Quiroz sostuvo que “vamos bien encaminados” y que el Gobierno repondrá lo rechazado, aunque con algunos ajustes.

Educación concentrará la negociación. Quiroz abrió la puerta a reponer “Yo elijo mi PC”, aunque planteó dudas sobre su efecto en los aprendizajes, y propuso al Senado “una mirada conjunta” que mantenga la entrega de computadores e incorpore mejoras al programa.

El margen de maniobra es acotado: sólo el Gobierno puede proponer aumentos de montos o crear nuevas líneas de gasto, por lo que las indicaciones de Hacienda y los acuerdos con los senadores serán decisivos.

El cronograma inicial supone que el Senado comenzará a revisar el proyecto entre el martes 17 y el jueves 19 de noviembre, mientras que el plazo para despachar la ley vence el 29.

Si la Cámara Alta introduce cambios, el texto volverá a la Cámara de Diputados y, de persistir diferencias, podría abrirse una comisión mixta.

Ahí entra la aritmética. Tras las elecciones de 2025, el Senado quedó en un empate técnico entre bloques. La base oficialista suma 25 votos, que llegan a 27 con los independientes afines Matías Walker y Miguel Ángel Calisto, el llamado “voto 27” al que aluden fuentes de Palacio.

Esas mismas fuentes interpretan que el quiebre entre el PS y el PPD, tras la remoción del senador Pedro Araya de la comisión de Constitución, contribuye a engrosar esa base. Con un margen estrecho, la suerte de cada partida podría depender de los senadores no alineados.

La experiencia en la Cámara muestra el tipo de tensión que podría repetirse. El Presupuesto fue aprobado en general con votos del oficialismo y sin respaldo de la oposición, y con el apoyo condicionado del PDG.

En la Segegob, Hacienda busca reponer los recursos con ajustes, mientras que parlamentarios oficialistas han planteado reducir su estructura considerando que el Gobierno anunció una posible fusión y que hoy Claudio Alvarado se desempeña como biministro absorbiendo la estructura de ambas carteras.

A eso se suman las reservas de constitucionalidad que el Ejecutivo formuló sobre el aumento al fondo de la Ley Ricarte Soto y sobre modificaciones en Vivienda.