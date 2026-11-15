“Tendría que ser muchísima plata”: Bombo Fica sobre posibilidad de volver a Viña tras anunciar retiro de grandes festivales

El humorista confirmó que su presentación en Olmué 2027 marcará su despedida de los festivales televisados, tras 40 años de carrera.

Bombo Fica prepara una despedida especial de los grandes escenarios televisados. El humorista confirmó que su participación en el Festival del Huaso de Olmué 2027 será la cuarta y última vez que se presente en El Patagual. Con esto, pondrá fin a una etapa de cuatro décadas vinculada a los principales certámenes de la televisión chilena.

En conversación con Cooperativa, el comediante explicó que inicialmente no contemplaba regresar a este tipo de eventos. Sin embargo, las conversaciones con la producción, su equipo de trabajo y su hijo lo llevaron a cambiar de opinión. Finalmente, aceptó la invitación de Chilevisión para despedirse frente al público.

“Me hicieron entender de que a veces es bueno despedirse de una forma correcta. Y encontraron que la mejor manera es ser transversal, llegar a toda la gente, donde en este país -donde el espectáculo y la entretención no es un derecho social, sino que es un bien de consumo- estos escenarios le permiten al público transversalmente despedirse o por lo menos tener la cercanía de ver a su artista“, explicó.

El humorista también señaló que quiere comenzar una nueva etapa, con más tiempo para su vida personal y menos compromisos profesionales. En ese sentido, defendió la importancia de retirarse a una edad que permita disfrutar del descanso.

“Yo me quiero retirar de esto y lo quiero hacer a una edad prudente, creo que es importante hacerlo. Quiero disfrutar de tiempo para mí, no solo para el espectáculo”, afirmó.

Además, comparó su decisión con la realidad de los trabajadores y planteó que todos deberían tener la posibilidad de acceder a un retiro digno. “Los que hacen grande este país son los trabajadores y los trabajadores deben tener una edad de retiro prudente con una buena jubilación”, agregó.

¿Bombo Fica volvería al Festival de Viña del Mar?

Otro de los temas que abordó el comediante fue su distanciamiento con el Festival de Viña del Mar. Su última presentación en la Quinta Vergara ocurrió en 2018. Posteriormente, decidió marginarse del certamen tras cuestionar públicamente los pagos ofrecidos a los artistas nacionales, que calificó como “irrisorios”, en comparación con los montos destinados a figuras internacionales.

Consultado sobre una eventual reconciliación con el festival y la posibilidad de regresar al escenario viñamarino, Bombo Fica respondió con humor, aunque reconoció que actualmente ve poco probable ese escenario.

“Bueno, Napoleón dijo: Todo hombre tiene su precio, ¿cachái? (sic) Pero tendría que ser muchísima plata, lo veo difícil. Y como va este país, lo veo difícil”, respondió.

Por último, el humorista evitó adelantar detalles de su rutina para Olmué 2027. Tampoco confirmó si incluirá referencias a la contingencia política, pues aseguró que quiere mantener la sorpresa hasta su presentación.

“Dejaría de ser sorpresa si le cuento (…) Espero estar a la altura de estas cuatro décadas y de todo el cariño que me ha entregado mi público“, concluyó.