Kast llama a empresarios de Vietnam a invertir en Chile e incrementar el intercambio económico

En Hanoi recalcó que “Chile es un socio confiable, abierto a todo el mundo y con una institucionalidad seria y reconocida”.

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El Presidente José Antonio Kast llamó a los empresarios de Viernam a invertir en Chile e incrementar el intercambio económico entre ambos países, durante su participación en el foro empresarial Vietnam-Chile Choose Chile, en el marco de su primera gira por Asia.

Durante su intervención, el mandatario chileno manifestó que una de las prioridades de su visita consiste en avanzar en las autorizaciones sanitarias con el propósito de ampliar las exportaciones de carnes y frutas al país asiático.

“Como gobierno hemos venido con una misión clara: buscar inversión y trabajo para los chilenos y también para abrir oportunidades para la inversión de empresas y personas de Vietnam en Chile“, les dijo Kast a los asistentes al encuentro, que se realizó este lunes en el Hotel Meliá de Hanói.

Además, el jefe de Estado recalcó que “Chile es un socio confiable, abierto a todo el mundo y con una institucionalidad seria y reconocida“.

“Somos, como lo dije, un país confiable, estable y amigable con quienes quieren invertir en Chile“, recalcó durante su intervención.

Kast destacó el intercambio comercial entre Chile y Vietnam

Recordó también que “ambos países hemos comprometido que el comercio internacional y la apertura de nuevos mercados son herramientas para impulsar el desarrollo y la calidad de vida de nuestros compatriotas“.

A la vez, apuntó que el intercambio comercial entre las dos naciones superó los US$2.000 millones durante el 2025, en una relación económica que incluye un Tratado de Libre Comercio vigente desde 2014.

Tras destacar que la economía de Vietnam registra un crecimiento superior al 8%, el Presidente José Antonio Kast puso el acento en las capacidades exportadoras de Chile en sectores como alimentos, minería, industria forestal, producción avícola y porcina, vitivinicultura y productos del mar.

“Una de nuestras principales prioridades de esta visita es avanzar en la habilitación sanitaria de establecimientos chilenos que exportan carne, bovina, porcina y de ave“, puntualizó.

A lo anterior, el mandatario añadió las negociaciones destinadas a facilitar el ingreso de kiwis y arándanos frescos al mercado vietnamita.