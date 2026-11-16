Encuesta Cadem: aprobación de Kast cayó al 27% y el 79% se mostró a favor del paro de los camioneros

La desaprobación a la labor del mandatario subió un punto respecto de la medición anterior y alcanzó un 69%.

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Dos puntos retrocedió la aprobación a la gestión del Presidente José Antonio Kast y se situó en un 27%, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

De acuerdo con el sondeo, la desaprobación a la labor del mandatario subió un punto respecto de la medición anterior y alcanzó un 69%.

En cuanto a la percepción del jefe de Estado, el 52% de los consultados afirmó que no le gusta Kast y considera que ha realizado un mal Gobierno, en tanto que el 24% dijo que le gusta el presidente, pero desaprueba su gestión.

Solamente el 16% de quienes participaron en el sondeo tuvo una opinión favorable tanto del jefe de Estado como de su administración.

Cadem: 79% respalda el paro de camioneros

La encuesta Cadem se llevó a cabo en la segunda semana de noviembre, en medio del paro nacional de camioneros por el alza en el precio de los combustibles.

De acuerdo con el estudio, el 79% de la población se mostró a favor de que los transportistas paralizaran sus actividades para presionar por una reducción en los precios de los combustibles, frente a un 17% que rechazó la medida y un 4% que prefirió no emitir opinión.

No obstante, el apoyo a los transportistas se reduce a un 64% cuando se consultó respecto de la interrupción de calles y carreteras.

El 49% de los encuestados afirmó que el paro perjudicó de forma significativa el funcionamiento del país, pero el 66% valoró positivamente la rebaja de 142 pesos por litro de diésel y el congelamiento a las alzas de los combustibles.