El gran León envió un mensaje que, para los políticos encerrados en una jaula mental, pudo parecer básico, pero que estaba planteado desde el conocimiento y la actitud de quien entiende la evolución responsable.

La política y la religión tienen todo en común. Ambos necesitan construir un relato esperanzador para hacer crecer el rebaño, que es quien debe sostener la fe y la confianza. Y en general, el rebaño está constituido por los más necesitados desde lo espiritual y desde lo material. La política es religión y la religión es política.

La llegada del Papa León XIV a Sudamérica no pasó inadvertida, no sólo para los países que visitó, sino su impacto en la realidad de la región y su proyección global.

Ha sido una visita asociada a la fe y a la religiosidad cristiana, pero no se puede eludir la intención de darle un profundo sentido político y social, dónde León dejó claro su propósito de liderar un mensaje terrenal que pone una alerta sobre los factores clave de este mundo en crisis que genera ira, ansiedad y, especialmente, miedo.

León propone una contracrisis basada en la convicción, la intención y la acción, desde un espacio sostenido por una idea del mundo que es elemental e imprescindible para la convivencia de la especie humana, más allá de los intentos de algunos especímenes de boicotear esa lógica esperanza.

Obviamente conocedor de la región, con información precisa y con el legado de Francisco impregnado de “agustinismo”, el León se metió en la selva política; económica; social; cultural y tecnológica, desde la sabiduría sin estridencias.

Habló de política, planteando que la democracia se fortalece de manera cotidiana en el actuar de la vida pública, a partir de escuchar y de tener el cuidado de la palabra para lograr a través de la política acuerdos, más allá de las diferencias ideológicas. Escuchar y tener cuidado con el uso del lenguaje es lo básico para defender un espacio democrático.

Habló del poder, y que quien lo ha recibido tiene una responsabilidad de alta exigencia, lo que implica tener una mirada más allá de lo inmediato cuando se cuida lo que es de todos. Prudencia y conocer los límites.

Habló de economía, la que debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Es poner el interés general por sobre la tecnocracia económica que valora la fantasía que surge de un Excel por sobre la realidad.

Y planteó la necesidad de dignificar el trabajo más allá de la llegada de tecnología que puede llegar a reemplazarlo. La economía tiene que ver con el cuidado de la familia, de la dignidad de los ancianos y discapacitados. ¿Justicia social? Así parece. ¿Un guiño a la democracia cristiana? ¿Un desafío al neoliberalismo?

Habló de los jóvenes, de la necesidad de darles espacios de oportunidad, pero también hizo alusión a las redes sociales y al impacto efímero del éxito que confunde el camino de las nuevas generaciones.

Habló de corrupción, de la integridad necesaria para gobernar y sostener la confianza de la gente en quienes hacen de la vida política un servicio más que una profesión.

Habló de la inteligencia artificial, su impacto en el trabajo y en la vida cotidiana, planteando que la técnica siempre debe estar supeditada a la ética.

El gran León envió un mensaje que, para los políticos encerrados en una jaula mental, pudo parecer básico, pero que estaba planteado desde el conocimiento y la actitud de quien entiende la evolución responsable.

Y el gran León fue un bálsamo de alivio para los millones que no sólo fueron a escuchar una misa, sino de participar de un acontecimiento que les permita respirar un poco de aire fresco entre tanta mediocridad y desasosiego.

Quizás los proyectos de políticos advenedizos y de gobernantes con tan baja estima social que intentan conducir los destinos de nuestros países y de la región, puedan entender el verdadero sentido de la sabiduría, que es darse cuenta para decidir y actuar sobre los temas importantes que resuelven el hoy y el porvenir.