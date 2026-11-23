Con ocho comedias desde 2020, estrenadas en salas de cine, Prime Video y ViX, es una de las pocas mujeres de la región que ha hecho del humor su territorio. El 3 de diciembre llega a los cines de México “Otra mujer sin filtro” producida por Tiki Group, una sátira sobre la polarización entre ideales femeninos, protagonizada por los comediantes mexicanos Tato Alexander y Ricardo O’Farrill, y con la participación de la chilena Paz Bascuñán.

Antes de dirigir, Gabriela Sobarzo (54) pasó años como continuista, quien vigila que nada se mueva de lugar entre un plano y otr, y luego como asistente de dirección en buena parte de las comedias chilenas de las últimas décadas. “Mis años de continuista me enseñaron a observar y a leer a las personas, a estar atenta a los gestos, a sus contradicciones y a esas pequeñas cosas que muchas veces pasan desapercibidas”, cuenta.

Varias veces le ofrecieron dirigir y dijo que no. Hasta que la propuesta fue una comedia. “No lo dudé, me atreví de inmediato. Bastante kamikaze de mi parte, porque la comedia siempre me ha parecido uno de los géneros más difíciles. Hacer reír es tremendamente complejo”, reconoce.

Desde entonces no ha parado. “Cosas de hombres” se estrenó en salas chilenas en 2020 y logró la mejor apertura de una directora en la historia del cine chileno. Le siguieron “S.O.S. Mamis: la película” (2022) y “S.O.S. Mamis 2” (2023), en Prime Video; “Malcriados” (2023), en ViX; “Perra vida” (2024), codirigida con Felipe Braun para Prime Video; “María, me muero” (2024), estrenada en salas mexicanas y hoy en ViX, y “El pádel es nuestro” (2025), en Prime Video. “Otra mujer sin filtro” es la octava.

Pocos directores de la región sostienen ese ritmo en un solo género, y ella lo ha hecho sin hacer ruido. Según ha contado, “S.O.S. Mamis” fue la segunda película más vista de Prime Video en Latinoamérica el año de su estreno, y “María, me muero” quedó entre las diez películas mexicanas más vistas de 2024. En Chile, ha dicho sin rodeos, no hay directoras de comedia.

Su socio constante es Tiki Group, la productora de Miguel Asensio, que produce para Chile, México y España, y con la que ha hecho todas sus películas.

—¿Cómo llegó a la comedia?

—De manera bastante natural. Siempre he sido buena para reírme de todo, sobre todo de mí misma, y si a eso le sumas lo que aprendí como continuista, era bastante inevitable que terminara haciendo comedia. Me divierte lo ridículo que podemos llegar a ser sin darnos cuenta.

—¿Qué le gusta especialmente de la comedia?

—Creo que la vida es una comedia. Todo depende de dónde la mires. Lo que hoy vivimos como una tragedia, el tiempo lo convierte en una anécdota divertidísima. El actor Paco León contó en una entrevista que, en medio de una situación terrible, lo ayudó pensar que un día se iba a reír de todo, aunque en ese momento solo quería que se lo tragara la tierra. La vida también es cómo te la tomes. Me gusta la comedia porque permite hablar de temas muy profundos sin ponerse solemne. Nos deja mirar de frente lo que nos incomoda y, aun así, reírnos. Y eso, en estos tiempos, me parece más necesario que nunca.

—¿Cómo hace una comedia que se entienda en tantos países?

—El humor puede ser muy local, pero las emociones son universales. En Chile, México, Argentina o España hablamos distinto, pero todos conocemos los celos, la vergüenza, el miedo al fracaso y las relaciones familiares complicadas. Una buena comedia no puede depender de un modismo: el humor tiene que estar en la situación, en los personajes y en sus contradicciones. Tampoco creo que para llegar a un público internacional haya que quitarle identidad a las historias. Cuando una historia está bien contada, no necesitas haber nacido en el mismo país que sus personajes para entender lo que les pasa. Y mucho menos para reírte de ellos.

—¿Cómo dirige a los actores en una comedia?

—Los personajes no tienen que saber que están haciendo una comedia. Ellos están viviendo un drama, intentando resolver sus problemas o evitar que se descubra algo que preferirían mantener oculto. Nosotros somos los que nos reímos de ellos. Por eso me interesa que los actores no busquen ser graciosos, sino que se comprometan con lo que les está pasando. Mientras más en serio se toma un personaje una situación absurda, más divertida resulta.

—¿Cómo ha sido para usted trabajar para México?

—No basta con hablar el mismo idioma para compartir el mismo sentido del humor. Hay códigos y formas de relacionarse diferentes, y eso me parece muy estimulante: te obliga a escuchar y a cuestionar cosas que das por sentadas. Pero también tenemos muchísimo en común: los conflictos de pareja, las inseguridades y nuestras pequeñas miserias son bastante parecidas en todas partes.

Humanas, no perfectas

—Hay muy pocas mujeres dirigiendo comedia en la región. ¿Qué ha significado para usted ser directora?

—Cuando empecé, la dirección estaba mucho más asociada a los hombres, y durante mucho tiempo tuvimos que demostrar que éramos capaces de hacer exactamente lo mismo que ellos. Hoy el desafío es otro: entender que no tenemos por qué hacerlo de la misma manera. No creo que exista una manera femenina de dirigir, pero ser mujer nos da una experiencia del mundo que influye en cómo lo miramos. No se trata solo de contar historias distintas, sino también de contar las mismas historias desde otras perspectivas.

—Se suele pensar que dirigir es liderar imponiendo autoridad. ¿Cómo lo ve usted?

—Dirigir no es imponer autoridad ni tener todas las respuestas. Es tener una mirada clara, tomar decisiones y, al mismo tiempo, escuchar y aprovechar el talento de quienes trabajan contigo. Durante mucho tiempo sentí que tenía que estar completamente preparada antes de atreverme a dirigir. Hoy pienso que nadie está completamente preparado para nada. En algún momento hay que lanzarse.

—¿Y en sus películas?

—Me interesa que los personajes femeninos tengan la misma libertad que históricamente han tenido los masculinos. Que puedan ser egoístas, contradictorias, ridículas, tomar malas decisiones y no tener que ser ejemplo de nada. No quiero que las mujeres de mis películas sean perfectas. Quiero que sean humanas. Y los seres humanos somos bastante más interesantes cuando nos equivocamos.

Esa libertad está en el centro de “Otra mujer sin filtro”. Luisa (Tato Alexander), líder de un colectivo feminista radical, sufre un accidente en plena protesta y despierta convertida en su opuesto: una esposa tradicional, devota y dedicada al hogar. Su pareja, Ricardo (Ricardo O’Farrill), empieza a disfrutar de una versión de ella que no es ella. Entre el feminismo radical y las llamadas “tradwives”, la película no le da la razón a nadie. También actúa Paz Bascuñán, como una mujer mexicana conservadora. Fue protagonista de “Cosas de hombres”, el debut de Sobarzo.

—¿Qué le atrajo de “Otra mujer sin filtro”?

—Permite hablar de algo muy presente en nuestra sociedad: la necesidad de tomar partido por todo, de pertenecer a un bando y de estar convencidos de que nuestra verdad es la única posible. Me interesa cómo los extremos terminan pareciéndose muchísimo cuando dejamos de escuchar al otro. Y ahí entra la comedia: reírnos de nuestros prejuicios y de esa necesidad tan humana de tener siempre la razón. No me interesa hacer una película que le diga al espectador qué tiene que pensar y de qué lado debe estar, sino que pueda reírse, reconocerse y, quizás, cuestionar un poco sus propias certezas. Al final, se trata de entender que el otro también existe.