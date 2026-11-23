El cuadro que dirige Fernando Gago le lleva una ventaja de cinco puntos al equipo que adiestra Daniel Garnero, cuando solamente restan seis por disputar.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con Colo Colo aún celebrando su nuevo título y a falta de dos fechas para el fin de la Liga de Primera, varias son las incógnitas que quedan por resolver, como cuál es el cuadro que se quedará con el Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, y qué equipo disputará el partido único ante el campeón de la Copa Chile 2026 por el cupo de Chile 4.

Pero también en estas últimas fechas se definirán otros temas revelantes, tanto en la parte alta de la tabla, como en la lucha por evitar el descenso.

Así, son ocho los equipos que aún tienen posibilidad de estar entre los puestos cuatro y seis, que entregan los boletos de clasificación a la Sudamericana 2027. De momento, los que aparecen con las mejores opciones son Coquimbo Unido, Deportes Limache, Everton y Deportes La Serena, todos con 40 puntos.

En tanto, Universidad de Concepción y Unión La Calera son los actuales candidatos a bajar a la Primera B, aunque ambos aún tienen opciones de salvarse si suman victorias en los partidos venideros y sus rivales directos, como Cobresal, Audax Italiano y O’Higgins, dejan puntos en el camino.

Los partidos que les quedan a la U y la UC para asegurar el Chile 2

Con solo seis puntos por disputar, la U y la UC son los únicos en la lucha por el Chile 2, con una ventaja de cinco unidades para el equipo laico.

Para asegurar su presencia en el torneo más importante del continente, al cuadro que dirige Fernando Gago le basta con ganar cualquiera de los dos partidos que le faltan. E, incluso, solo necesitaría empatar uno de ellos si el equipo cruzado también iguala uno de sus compromisos.

En caso de que la Católica pierda o empate alguno de sus partidos, la U asegurará su participación en la Copa Libertadores aunque caiga derrotada en sus dos últimos duelos.

Los azules visitarán en la próxima fecha a Deportes Concepción y una victoria en el sur les dará el boleto al torneo continental a los dirigidos por Gago. A la misma hora, el equipo que entrena Daniel Garnero recibirá a Huachipato con la obligación de ganar y la ilusión de que el cuadro lila se imponga a los universitarios laicos. Ambos partidos se jugarán el domingo 29 de noviembre, a partir de las 18:00 horas.

En la última fecha, que también tiene programados los duelos de las universidades a la misma hora, la U recibirá a Unión La Calera, mientras que la UC visitará a la Universidad de Concepción, en el primer fin de semana de diciembre.