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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “intento de censura” la petición que realizó el gobierno de Abelardo de la Espriella para que la red social X suspenda su cuenta.

De acuerdo con lo argumentado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de ese país, efectuó la “solicitud de suspensión de la cuenta @petrogustavo por posible incitación a la violencia“.

Al fundamentar su petición, la repartición indicó que se basa en la publicación que Petro posteó este sábado, cuando escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo (de la Espriella como presidente) ya“.

Junto al texto, Petro compartió un video del discurso que pronunció el jueves anterior en Cali, donde dijo que “Abelardo renuncie ya, tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (…) hay es que actuar en las calles y de inmediato“.

Al abordar los dichos del exmandatario, el ministerio aseveró que con sus declaraciones Petro está “desconociendo que el presidente de la república fue elegido democráticamente el pasado 21 de junio de 2026”, por lo que “solicitó expresamente a X la suspensión de la cuenta @petrogustavo“.

En esa línea, argumentó que “considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano“.

Petro cuestionó la solicitud del gobierno a X

Tras conocer la decisión de las autoridades, el exmandatario de Colombia cuestionó la actuación del Ministerio y aseguró que “la petición representa un intento de censura a sus comunicaciones con la ciudadanía“, según reportó el diario El Tiempo.

También desde el entorno de Petro se criticó la solicitud del gobierno para que X suspenda la cuenta del expresidente y calificaron lo ocurrido como “es totalmente antidemocrático“.

“Es inexplicable que sigan nutriendo una estrategia para destripar a la izquierda, tal como lo prometieron en campaña. A este gobierno le hago el llamado a dejar la censura y dejar de atentar en contra de la izquierda y contra la democracia“, posteó en su cuenta de la misma red social la diputada Laura Daniela Beltrán.

Tras aseverar que Colombia está “frente a un gobierno autoritario, que desde sus primeros días atentó contra la libertad de prensa”, la parlamentaria indicó que “hoy, sintiéndose respaldado por la dictadura del algoritmo, busca vulnerar la autonomía de quienes opinan. A los demócratas les pido rechazar esto“.