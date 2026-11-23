El Black Friday 2026 se extenderá por cuatro días en Chile, donde se espera que muchos aprovechen para adelantar compras navideñas.

Quedan pocos días para el inicio del Black Friday 2026 en Chile, que comenzará este viernes 27 de noviembre y se extenderá durante cuatro jornadas, con ofertas en distintas categorías y más de 400 marcas participantes.

La iniciativa, organizada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), permitirá acceder a promociones tanto en plataformas digitales como en tiendas físicas. Entre los rubros que tendrán ofertas destacan tecnología, vestuario, supermercados, viajes, automóviles y entretenimiento.

El evento también representa una oportunidad para adelantar las compras navideñas y aprovechar los descuentos de distintas marcas.

El Black Friday comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y finalizará a las 23:59 horas del lunes 30 del mismo mes.

Las expectativas para esta edición son altas. Según las cifras preliminares de la CCS, el Black Friday 2025 registró ventas cercanas a los US$561 millones y alcanzó 10,5 millones de compras entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Además, el comercio electrónico concentró el 57% de las ventas.

Para este año, la organización espera superar esos resultados y convocar a más consumidores durante los cuatro días de promociones.

¿Qué marcas participan en el Black Friday 2026?

Distintas empresas ya confirmaron su presencia en el evento. La oferta incluye tiendas de retail, marcas deportivas, supermercados, tecnología, automóviles, viajes y servicios.

Entre las marcas anunciadas para esta edición se encuentran:

Iberia

Ticketmaster

Tottus

LEGO

Adidas

Lenovo

Salcobrand

ACER

Viajes Falabella

Mi Coca-Cola

Buscalibre

PedidosYa

Chery

HEAD

BMW

Hasbro

New Balance

Papa John’s

Mercado Libre/Portal Inmobiliario

Paris

La Barra

HP

Santa Isabel

Bata

Mini

Puntoticket

Imperial

Autoplanet

Laika

Levi’s

IKEA

O’Neill

Reebok

Flex

Sparta

Ripley

Hites

Recomendaciones para comprar de forma segura durante el Black Friday 2026

Junto con anunciar el evento, el sitio oficial del Black Friday publicó una serie de recomendaciones para evitar estafas, páginas fraudulentas y posibles problemas durante las compras.

Estas son las principales medidas que deben considerar los consumidores: