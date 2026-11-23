La iniciativa había recibido el visto bueno unánime de la Comisión de Evaluación Ambiental en agosto de este año.

La Corte de Apelaciones de Valdivia anuló la aprobación ambiental del proyecto inmobiliario impulsado por la familia Piñera Morel en Bahía Coique, en la Región de Los Ríos.

La resolución acogió un recurso de protección presentado por comunidades y estableció que la iniciativa deberá someterse a un proceso de consulta indígena antes de continuar su tramitación.

Las razones de la Corte para frenar el proyecto de más de 200 casas de la familia Piñera Morel

El proyecto, a cargo de Inmobiliaria Arenas Blancas, sociedad vinculada a los hijos del expresidente Sebastián Piñera, contempla la construcción de más de 200 viviendas de veraneo a orillas del Lago Ranco.

La iniciativa había recibido el visto bueno unánime de la Comisión de Evaluación Ambiental en agosto de este año, pese a los cuestionamientos de vecinos y organizaciones por sus posibles efectos sobre el lago, que constituye una fuente de abastecimiento de agua potable para habitantes del sector.

Entre los fundamentos de su decisión, el tribunal advirtió que durante la evaluación ambiental no se aplicó el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de consultar a los pueblos indígenas cuando se adopten medidas que puedan afectarlos directamente.

Aunque la Comisión de Evaluación Ambiental sostuvo que se realizaron dos instancias de participación ciudadana y que no se detectaron usos, ceremonias o prácticas culturales de comunidades indígenas en Bahía Coique, la Corte consideró que esa omisión convirtió en ilegal la resolución que autorizó el proyecto.

Por otra parte, el fallo también abordó los cuestionamientos relacionados con la descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas. Un estudio habría descartado que esta afectara la calidad del agua del lago, mientras que el municipio de Futrono ha señalado que este cuerpo de agua es la única fuente de abastecimiento ante la falta de un sistema de agua potable rural.

Sin embargo, las comunidades mantienen sus reparos y han presentado más de 15 reclamaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental para frenar la iniciativa. Con la resolución judicial, el proyecto deberá iniciar ahora el proceso de consulta indígena.