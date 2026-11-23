El retiro de los permisos de Órdenes y Espinoza, que investiga la Fiscalía y por el que Castro asumió su responsabilidad, se suma a la remoción de Araya de Constitución. Ambos episodios, han tensionado la relación entre el partido dirigido por Raúl Soto y el PS.

“Perdemos credibilidad, perdemos confianza”, dijo el senador PPD Pedro Araya resumiendo el daño que, a su juicio, dejó el Caso Firmas en el Socialismo Democrático. Mañana, él y los otros tres senadores de su partido se sentarán a almorzar en el Senado para decidir qué hacer con ese diagnóstico: si continúan en el comité que encabeza Juan Luis Castro (PS) y, de hacerlo, si le piden dejar la jefatura.

Los cuatro integrantes de la bancada PPD —Ricardo Celis, jefe del grupo; Loreto Carvajal; el propio Araya y Ximena Órdenes— evaluarán en ese encuentro la continuidad de la bancada dentro del comité del Socialismo Democrático. Si se opta por mantener la actual organización, la pregunta que continúa es si se puede seguir trabajando con Castro como jefe del comité que también incluye a los senadores PS y a Vlado Mirosevic, único senador del Partido Liberal.

Araya, previo al encuentro, fue el más duro al evaluar la situación que atraviesa la centro izquierda en el Senado.

“Aquí hay un daño respecto de la relación del PS con el PPD, pero hay un daño más profundo para el Socialismo Democrático porque se instaló gracias a esta tontera y a este escándalo, que el socialismo democrático tiene malas prácticas cuando no tiene los votos. Entonces, claro, perdemos credibilidad, perdemos confianza”, sostuvo en Radio Infinita.

Y si bien evitó adelantar si se le pedirá la renuncia a Castro, lo emplazó a “asumir la responsabilidad” de la situación.

Quien sí confirmó que se hablará sobre la continuidad de Castro en el almuerzo fue Celis. El jefe de bancada de senadores PPD afirmó que el tema estará sobre la mesa en el almuerzo de mañana martes. “Vamos a conversar y vamos a definir cuál es nuestra acción, y cuál es nuestra visión sobre los temas que tienen que ver con nuestra condición (al interior del comité)”, dijo el senador PPD.

Celis, quien se ha caracterizado por tener una posición más cercana a la conducción de Castro —firmó, junto a él, el documento que formalizó el reemplazo de Araya—, ha sido uno de los personeros del PPD que ha bregado por no romper lazos en el Senado.

Sin embargo, esta semana reclamó en persona a Castro y calificó el retiro de los permisos como “un acto altamente imprudente”.

El desgaste de la relación PPD-PS

El episodio cayó sobre un vínculo golpeado. El 19 de octubre, el comité que encabeza Castro oficializó la remoción de Araya de la Comisión de Constitución, que presidía, luego de que el senador alcanzara un acuerdo con el Gobierno por la reforma de seguridad. Lo reemplazó el liberal Vlado Mirosevic. El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, reconoció entonces un “quiebre” de confianzas con el PS.

Por lo mismo, para el PPD fue doblemente molesto este nuevo episodio, ya que en la pasada polémica de Araya el partido evitó tomar represalias.

Ahora, Celis llamó al PS a tener “un gesto” con la bancada, algo de lo que no hay luces. De hecho, hoy la presidenta del socialismo, Paulina Vodanovic, apuntada por Castro como autora intelectual en el asunto de las firmas, no se hizo presente en la reunión de coordinación de los partidos de la oposición que se celebró en la sede del PPD. Pese a que el mismo Castro debió recular este lunes y asumió como propia la responsabilidad.

Ante un eventual quiebre del comité, el timonel del PPD apoyará la decisión de la bancada de senadores. “Van a tomar determinaciones de forma autónoma y el Partido Por la Democracia los va a respaldar”, afirmó.

En esa línea, Soto recordó que la Fiscalía abrió una investigación de oficio y que “le corresponde a ella esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, si es que existen. Somos respetuosos de las instituciones; no hay que hacer aprovechamiento político de esto”.

El domingo, Soto descartó romper relaciones políticas con el PS a nivel de partidos. Hoy, antes de una reunión de las directivas, reconoció “una crisis” pero aseguró que “está radicada en el Senado de la República”.

La definición de mañana podría afectar a un comité que reúne a 12 senadores del PS, el PPD y el Partido Liberal, y que se conformó con el fin de asegurar cargos en comisiones y en la testera de la directiva.